Tenisówki, trampki, sneakersy – wiosenny must-have!

Dlaczego warto mieć w garderobie zarówno tenisówki, trampki, jak i sneakersy? Ponieważ każde z tych butów pasują do innego stylu i okazji. Mając taki wybór łatwo dopasować obuwie do różnych sytuacji, od codziennych spacerów po bardziej eleganckie, ale przy tym swobodne stylizacje. Jak je rozróżnić, do czego pasują i na jakie modele od marki Lee Cooper warto zwrócić uwagę?

Sportowe … ale uniwersalne!

Tenisówki to najprostszy model spośród tej trójki. Charakteryzują się lekką, materiałową cholewką oraz cienką, gumową podeszwą. Pierwotnie były wykorzystywane do gry w tenisa i stąd ich nazwa. Są lekkie, przewiewne i świetnie sprawdzają się w cieplejsze dni. Do czego je nosić? Idealnie do jeansów, szortów, lnianych koszul i sukienek. Trampki są bardzo podobne do tenisówek, ale mają bardziej wytrzymałą konstrukcję. Ich cholewka może być wyższa (tzw. high-top) lub niska (low-top), a podeszwa jest grubsza, co zapewnia większą trwałość i lepszą amortyzację. To klasyk młodzieżowej mody, szczególnie popularny w stylizacjach streetwearowych. Pasują do dżinsów, bluz i koszulek, ale też do sukienek czy eleganckich spodni, jeśli chcemy dodać stylizacji luzu. Natomiast sneakersy mają grubszą, często profilowaną podeszwę, dodatkową amortyzację oraz elementy poprawiające komfort chodzenia. Występują w wielu wariantach – od sportowych butów do biegania po stylowe modele lifestyle’owe pasujące do eleganckich stylizacji, np. z oversize’ową marynarką czy sukienką midi.

Zawsze w dobrym stylu… ale jakim?

W przypadku stylu casual warto wybrać klasyczne białe tenisówki, które doskonale komponują się z jeansami i t-shirtem, tworząc swobodny, codzienny look. Styl sportowy ‘lubi’ kolorowe sneakersy z wyrazistymi detalami, ponieważ świetnie uzupełniają zestawy, np. z legginsami czy szortami. Jeśli zaś chodzi o styl elegancki, to minimalistyczne, jednokolorowe trampki mogą być ciekawym akcentem w połączeniu z marynarką i chinosami, dodając formalnej stylizacji odrobinę luzu.

Modna wiosna z Lee Cooper

Lee Cooper to brytyjska marka z bogatą historią, znana przede wszystkim z produkcji jeansów. W swojej ofercie posiada jednak również różnorodne modele obuwia, w tym tenisówki, trampki i sneakersy. Łącząc klasyczny design z nowoczesnymi trendami, stanowią doskonały wybór dla osób ceniących styl i wygodę. Oto kilka modeli, które sprawdzą się w wiosennych i letnich outfitach kobiet, choć marka nie zapomina także o mężczyznach i dzieciach.

LCW-25-31-3465L to białe sneakersy, które na pewno przyciągną wzrok i będą świetnym uzupełnieniem wielu stylizacji. Łączą grubą, gumową, masywną podeszwę z delikatnym materiałem przypominającym uroczą koronkę. Niby dwa różne światy, a jeden unikalny efekt ‘wow’! Natomiast wykonane ze skóry ekologicznej sneakersy LCW-24-03-2342L mają uniwersalną i subtelną kolorystykę, która pasuje do wielu stylizacji, zarówno casualowych, jak i bardziej eleganckich. Są idealnym wyborem na co dzień dla kobiet ceniących sobie modę i komfort – mają wkładkę ‘memoryfoam’, a platforma zapewnia stabilność i wygodę podczas chodzenia. Uwaga na ciekawy akcent – cętkowany element zdobiący buty w okolicy pięt! A skoro jesteśmy przy cętkach, to LCW-25-02-3330L to trampki w zwierzęcy wzór. Jest on jednak subtelny, przez co ten model sprawdzi się niemal do każdej stylizacji, zarówno wiosną, jak i latem, od casualowego garnituru, po plażowe szorty. Jeśli nie cętki, to może kwiatki? LCW-25-08-3645L to beżowe trampki na białej grubej podeszwie. Tkaninę, z której są wykonane, zdobią drobne kwiatuszki, a sznurówki, dla kontrastu, rzucają się w oczy dzięki metalicznemu odcieniowi. Co z tenisówkami? LCW-25-02-3313L to klasyczne, białe, tekstylne tenisówki, na stałe zawiązane i z dyskretnym logo. Łatwo je wsunąć na stopę, są lekkie i przewiewne. Na ciepłą wiosnę doskonałe! Podobnie zresztą jak model LCW-25-31-3420L, czyli beżowe wiązane buty, które wyróżnia to, że biała podeszwa pięknie współgra z beżowym koronkowym materiałem i utrzymanymi w podobnym odcieniu sznurówkami. Niby tylko tenisówki, a aż tenisówki!

