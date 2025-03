Teraz jest Twój czas - jak pielęgnować dojrzałe piekno?

Ambasadorka linii Ekspert Wieku, Grażyna Torbicka, podkreśla, że dojrzałość to czas, w którym kobieta powinna czuć się pełna energii i siły. W najnowszej kampanii możemy usłyszeć autorski manifest Torbickiej, w którym przypomina, że „prawdziwa młodość przychodzi z wiekiem. I to, ile w nas młodzieńczej energii, ciekawości świata i ludzi, otwartości na zmiany i na to co nowe, zależy wyłącznie od nas samych. Mocą kobiet po 60-tce jest świadomość, że trzeba cieszyć się każdą chwilą. Wiemy, co w życiu smakuje nam najbardziej, co nas uskrzydla, a na co nie warto tracić czasu. Niewidzialne? Dla kogo? Ważne, że dla siebie jesteśmy wyraziste, pewne siebie i świadome własnych wartości. Wiek to tylko liczba. Dlatego bądźcie sobą, bądźcie naturalne, żyjcie odważnie i bez kompleksów. Każda z nas jest inna, ma inny charakter, inny styl i w tym nasza siła. Jestem tego warta? Oczywiście! I ty też. Teraz jest twój czas.”

Przeciwzmarszczkowe Serum z Kolagenem

Formuła wzbogacona o 5% kompleks peptydów kolagenowych i glicerynę, działa na trzech kluczowych poziomach, przywracając skórze młodszy wygląd:

Redukcja zmarszczek – serum wygładza drobne linie, przywracając skórze świeży wygląd.

Poprawa elastyczności – skóra staje się bardziej sprężysta, nabierając zdrowego, promiennego blasku.

Intensywne nawilżenie – serum zapewnia nawilżenie przez 24 godziny, co przywraca skórze komfort i gładkość.

Przeciwzmarszczkowy Krem Odbudowujący na Dzień 60+

Peptydy i olejek kameliowy w formule kremu działają synergistycznie, redukując zmarszczki (o 34%**), poprawiając jędrność skóry i jej gładkość, co sprawia, że twarz wygląda na bardziej promienną i wypoczętą.

Przeciwzmarszczkowy Krem Odbudowujący na Noc 60+

Działa intensywnie podczas snu, regenerując i ujędrniając skórę. Regularne stosowanie zwiększa komfort skóry, dzięki czemu rano wygląda ona na bardziej wypoczętą i odżywioną. 90% kobiet odczuwa poprawę komfortu skóry po przebudzeniu***.