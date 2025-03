i Autor: materiały prasowe UNIQLO

Wyjątkowa współpraca Uniqlo na wiosnę. Piekny desing i bieliżniana spuścizna

UNIQLO ogłasza premierę kolekcji UNIQLO & COMPTOIR DES COTONNIERS Wiosna/Lato 2025, która trafi do sprzedaży w czwartek 6 marca. Kolekcja jest efektem współpracy z casualową marką założoną we Francji w 1995 roku. Tego samego dnia zadebiutuje również piąta kolekcja UNIQLO i PRINCESSE tam tam, stworzona we współpracy z francuską marką bieliźnianą, łączącą komfort z pięknym designem.