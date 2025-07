The Case Edit MAKO x OOPawelec Summer Collab

The Case Edit to efekt współpracy dwóch polskich marek, zrodzony ze wspólnej pasji do jakości, detalu i użytkowego piękna. Ręcznie wykonane etui na okulary łączy precyzję rzemiosła z nowoczesnym podejściem do designu – tworząc przedmiot zarówno praktyczny i ponadczasowy.

i Autor: materiały prasowe The Case Edit MAKO x OOPawelec Summer Collab