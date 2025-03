Timothée Chalamet w zestawie zaprojektowanym na zamówienie przez Gap Studio i dyrektora kreatywnego

Donut Worry & be WOW! czyli głośna premiera nowej linii do włosów YOLYN Wow!

Timothée Chalamet - Amerykańsko-francuski aktor nominowany do Oscara i laureat nagrody SAG, pojawił się na 97. Kolacji Nominowanych do Oscara w stroju zaprojektowanym na zamówienie przez GapStudio i Wiceprezesa wykonawczego Gap Inc. oraz Dyrektora Kreatywnego, Zaca Posena. Za stylizację odpowiedzialny był Taylor McNeill.

Pierwszy, stworzony na zamówienie męski strój GapStudio obejmuje kurtkę GapStudio Icon w satynie Duchess, spodnie GapStudio Loose w czarnej satynie Duchess oraz t-shirt GapStudio Classic w czarnej jedwabnej dzianinie.

„Ta stylizacja wykracza poza modę. Symbolizuje dziedzictwo, spuściznę i ewolucję kulturową. W latach 60. Bob Dylan wydał amerykański hymn, jakim była piosenka 'Like a Rolling Stone', a do 1969 roku Gap sprzedawał dżinsy i płyty w swoim pierwszym sklepie — dwa momenty, które kształtowały i łączyły przepaści kulturowe przez pokolenia. Paralele, energia i synergia zainspirowały mnie do stworzenia pierwszego męskiego stroju GapStudio dla współczesnej ikony, jaką jest Timothée.” - Zac Posen, Wiceprezes Wykonawczy i Dyrektor Kreatywny Gap Inc.

i Autor: materiały prasowe GAP