To będą hity pielęgnacyjne w 2026 roku!! Poznaj je już teraz

Pielęgnacja przyszłości to coś więcej niż odpowiedź na potrzeby skóry - to odbicie nas samych. Rytuał beauty nie powinien tylko działać, lecz także harmonizować się z naszym stylem życia, codziennym rytmem, emocjami i osobistą filozofią piękna. Coraz więcej z nas szuka spersonalizowanych rutyn pielęgnacyjnych – DOUGLAS przedstawia trendy i produkty, które pomogą Wam je stworzyć. To nie gotowe schematy, lecz otwarte koncepcje – elastyczne i inkluzywne.

TREND ALERT 2026: ECO-FRIENDLY SKINCARE

To trend bliski zrównoważonej, przyjaznej środowisku pielęgnacji, w którym dążenie do piękna nie może szkodzić środowisku naturalnemu. Dominują w nim ekoformuły, opakowania less waste i pełna transparentność łańcucha dostaw. „Ten kierunek obserwujemy już od kilku lat, lecz teraz nabiera on coraz większej dynamiki. Ma to związek z rosnącą świadomością konsumencką. Marki, których do tej pory nie kojarzyliśmy z naturalnymi składnikami, aktualnie przywiązują dużą uwagę do opisywania na opakowaniu procentowej zawartości składników naturalnego pochodzenia. Coraz częściej decydujemy się również na zakup refilli ulubionych kosmetyków. To znacznie ogranicza zużycie plastiku.” – zauważa Anna Chomik, ekspertka DOUGLAS. Produkty, które doskonale wpisują się w ten trend, znajdziesz w perfumeriach stacjonarnych DOUGLAS i na douglas.pl.

Douglas Collection Naturals 48H Hydrating Day Cream zapewnia bogate nawilżenie i jedwabistą miękkość nawet przez 48 godzin. Ten wygładzający skórę krem na dzień o aksamitnej konsystencji, wykorzystuje intensywnie nawilżający organiczny ekstrakt z kwiatu lnu i roślinny kwas hialuronowy, szybko się wchłania i pozostawia skórę wypełnioną, elastyczną i naturalnie promienną. Wszystkie produkty z tej gamy posiadają certyfikat COSMOS ORGANIC wydany przez Ecocert.

DOUGLAS COLLECTION Naturals 48H Hydrating Day Cream, cena regularna: 109,00 zł/50 ml.

MELT WITH PASSION o zapachu marakui to naturalna pielęgnacja już na etapie oczyszczania. Formuła masełka sprawia, że pod wpływem ciepła przekształca się w aksamitnie otulający olejek, a po kontakcie z wodą zamienia się w olejową emulsję. Produkt skutecznie usuwa wodoodporny makijaż i filtry przeciwsłoneczne (również wodoodporne), nadmiar sebum i resztki zanieczyszczeń, które zgromadziły się na skórze w ciągu dnia. Idealnie sprawdza się jako pierwszy krok dwuetapowego oczyszczania skóry. Łatwo zmywa się wodą, pozostawiając skórę czystą i odświeżoną. Formuła produktu nie narusza bariery lipidowej, nie zatyka porów i jest odpowiednia dla każdego rodzaju cery. Zawiera 99% składników pochodzenia naturalnego.

VEOLI BOTANICA MELT WITH PASSION Emulgujące Masełko do Zmywania Makijażu i SPF, cena regularna: 99,00 zł/40 g

TREND ALERT 2026: MENTAL WELLNES & NOSTALGIA

W świecie zdominowanym przez tempo, przebodźcowanie i presję ciągłej dostępności, pielęgnacja staje się nie tylko aktem troski o skórę, ale przestrzenią do wyciszenia i odzyskania równowagi. Coraz większą rolę odgrywa sensoryczność – aksamitne konsystencje, subtelne zapachy i powtarzalność gestów, które działają jak miękki reset dla ciała i umysłu. Współczesne rytuały pielęgnacyjne pełnią funkcję mikro-rytuałów mindfulness, pozwalających na chwilę zatrzymania i powrót do siebie. Zapach kremu może przywołać wspomnienie dzieciństwa, a dotyk olejku – ukoić nerwy po dniu pełnym wyzwań. W nadchodzących sezonach to właśnie zmysły i pamięć emocjonalna będą kluczowymi nośnikami piękna. DOUGLAS podąża za tym trendem – poznaj produkty, które go reprezentują.

Odkryj formułę, która łączy w sobie olejki eteryczne z mięty polnej, organicznego pachnącego geranium i rozmarynu z naturalnie pieniącym się organicznym ekstraktem z mydlnicy lekarskiej. Żelowa konsystencja płynu w kontakcie z wodą zmienia się w pianę, która delikatnie oczyszcza skórę podczas kąpieli, jednocześnie ożywiając skórę i umysł. Pod wpływem ciepła uwalnia orzeźwiające aromatyczne nuty zapachowe, które zapewniają chwilę dobrego samopoczucia, podobną do tej, jaką odczuwasz w SPA. Zawiera 98% naturalnych składników.

CLARINS Aromaterapia Płyn do kąpieli Tonic Bath & Shower Concentrate, cena regularna: 129,00 zł/200 ml

Krem nawilżający z formułą Anti-Stress powstał z myślą o cerze podatnej na przesuszenie oraz pierwsze oznaki starzenia się skóry spowodowane czynnikami zewnętrznymi. Lekka formuła Hydra Zen Anti-Stress aktywnie uzupełnia poziom wody w strukturze cery pozostawiając ją gładką, bardziej elastyczną i przyjemnie miękką w dotyku. Dla jeszcze lepszych rezultatów, formuła kremu została wzbogacona o kompleks roślinnych ekstraktów (z róży, piwonii i moringi), które intensywnie nawilżają i pomagają redukować widoczność niedoskonałości.

LANCÔME Hydra Zen Creme do skóry suchej, cena regularna: 339,00 zł/50 ml

TREND ALERT 2026: LONGEVITY SKINCARE

Nowoczesna pielęgnacja nie skupia się już wyłącznie na maskowaniu oznak starzenia – dziś chodzi o spowolnienie upływającego czasu i wspieranie skóry w jej naturalnych procesach odnowy. W centrum filozofii longevity skincare stoi przeciwdziałanie, regeneracja i inteligentne składniki, które wspierają mechanizmy naprawcze skóry. To podejście, rezonuje szczególnie mocno z pokoleniem Gen Z, które zamiast szukać „magicznego kremu przeciwzmarszczkowego”, koncentruje się na świadomie zaplanowanej rutynie pielęgnacyjnej i odpowiednio dobranych kosmetykach. W DOUGLAS znajdziesz produkty i rytuały, które wpisują się w ideę longevity skincare. Bo choć czasu nie da się zatrzymać, można sprawić, że skóra będzie starzeć się piękniej i wolniej.

Wysokoaktywny krem-booster o biologicznie zaawansowanej formule, stworzony z myślą o cerze dojrzałej i bardzo dojrzałej, także wrażliwej. Inspirowany najnowszymi osiągnieciami regeneracyjnej medycyny estetycznej. Precyzyjnie działa na zmarszczki mimiczne, czyli linie ekspresji oraz inne oznaki starzenia się skóry. Niezależne badania aparaturowe potwierdzają, że odmładza 11 głównych parametrów biometrycznych skóry. Produkt kompleksowo poprawia kondycję skóry: zwiększa jej jędrność i gęstość, co prowadzi do wyraźnej redukcji zmarszczek i spektakularnego wygładzenia. Zapewnia pożądany efekt liftingu oraz odczucie pełnego komfortu i nasycenia przy zachowaniu aksamitnej delikatności.

YONELLE TRIFUSION FOCUS Odmładzający Botulinowy Krem-Booster, cena regularna: 505,00 zł/55 ml

Youth Booster A.G.E.-Reverse Double Serum działa podwójnie, wspierając młodość skóry i poprawiając jej sprężystość. Unikalny składnik aktywny L-Karnozyna wspomaga neutralizowanie A.G.E. (zaawansowanych produktów glikacji białek), które przyczyniają się do utraty elastyczności i jędrności skóry. Jednocześnie innowacyjny ekstrakt z Yuyuba wspomaga odbudowę włókien kolagenowych, przywracając skórze sprężystość i naturalną witalność. Wysoko skoncentrowany kwas hialuronowy intensywnie nawilża w głębszych warstwach skóry, pozostawiając ją jędrną, miękką i komfortowo odżywioną.

DR. SUSANNE VON SCHMIEDEBERG Youth Booster A.G.E. Reverse Double Serum, cena regularna: 445,00 zł/50 ml