To będą najmodniejsze lakiery do paznokci na lato 2024. Trwały i spektakularny manicure na punkcie, którego oszaleją Polki

Jakość, trwałość i bezpieczeństwo to trzy kluczowe cechy nowej kolekcji lakierów hybrydowych Inglot. Wegańska formuła wolna od składników HEMA i di-HEMA to gwarancja perfekcyjnego wyglądu i większego bezpieczeństwa dla paznokci. Dzięki temu lakiery są szczególnie polecane dla osób z wrażliwą skórą, skłonną do uczuleń i podrażnień.

Hybrydy Inglot zapewniają pełne krycie już przy dwóch warstwach, intensywny kolor i trwałość aż do 3 tygodni. W kolekcji znajduje się szeroki wybór klasycznych kolorów od delikatnych pasteli, poprzez intensywne róże i czerwienie, aż po głęboki burgund, granat i czerń.

W nowej kolekcji hybryd od Inglot znajdują się też 2 bazy i top. Baza hybrydowa 01 to kluczowy element każdego manicure'u. Łatwa w aplikacji, zapewnia idealne krycie i długotrwały efekt utrzymujący się nawet do 3 tygodni. Naturalny kolor stanowi idealną bazę pod kolorowe lakiery hybrydowe. Keratynowa baza hybrydowa to z kolei propozycja dla osób z problemem łamliwości paznokci. Dzięki zawartej keratynie, wzmacnia płytkę paznokcia, wspomaga regenerację i zapobiega pękaniu. Top hybrydowy ma za zadanie nadać intensywny połysk i przedłużyć trwałość manicure’u. Łatwa w aplikacji konsystencja i wygodny pędzelek sprawiają, że każda stylizacja nabiera profesjonalnego wykończenia.

Poznaj swoje ulubione kolory i stwórz niepowtarzalny wiosenny manicure, który będzie Ci towarzyszył przez wiele dni!

Nowa kolekcja hybryd dostępna jest w punktach sprzedaży Inglot oraz na inglot.pl.

i Autor: Materiały prasowe INGLOT

