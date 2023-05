To będą najmodniejsze torebki tego sezonu. Lekkość i zmienność w nieoczywistych barwach

W premierowej linii ‘5 Kulik przeprowadza swoje użytkowniczki po symbolice odważnej i pełnej zaangażowania piątki. Jej wyjątkowość skupia się wokół swobody ducha, otwartości na nowe ścieżki rozwoju oraz chęci doświadczania i poznawania świata. Energetycznie utożsamia się ją również z poczuciem pełnej wolności — dokładnie tak samo, jak projekty marki. - Piątka to liczba, która udowadnia, że tylko my znamy swoje najgłębsze pragnienia i możemy je spełniać w wyjątkowy, szczególny i satysfakcjonujący dla nas sposób. To istna świeżość, moc nowych doznań, z pełną gamą wyborów. Taka jest też nasza najnowsza kolekcja. Projekty z linii ’5 to nowe formy, struktury, barwy, prezentowane w odsłonie premierowych dodatków. A to wszystko pod hasłem ,,Design not wear it’’ — komentuje Ewa Jeżewska, właścicielka i projektantka marki Kulik. - Zachęcamy użytkowniczki Kulik do tego, aby swobodnie uczestniczyły w tworzeniu swojej ulubionej torebki w akompaniamencie świeżych, letnich doznań — poprzez wybór nowych form i miks eklektycznych dodatków w postaci plecionych pasków, matowych łańcuszków czy urokliwych zawieszek. Zależy nam, aby jeszcze bardziej podkreślić niezależność w noszeniu naszych projektów — dodaje Sylwia Jeżewska, właścicielka i projektantka marki Kulik.

Brąz pachnący cynamonem

Przeglądając modele z linii ‘5, można rozkochać się w naturalnych kolorach, na których czele stoi cynamonowy brąz oraz taupe, czyli szarość nasycona elementami brązu. Ich nieoczywisty charakter, bazujący pomiędzy neutralną a ciepłą barwą, fenomenalnie wypada w towarzystwie złotych, subtelnych dodatków. Każda torebka została wykonana z cielęcej skóry premium o gładkim, matowym wykończeniu. Jej garbowanie przebiegło w sposób ekologiczny z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Miękka, lekka świeżość

Wśród premierowych projektów pojawia się nowoczesna torebka typu shopperka o ultra miękkiej, komfortowej formie. Są również miejskie, subtelne worki w mini wersji. Modele te zapinane są na zamek i ściągane za pomocą unikatowych troczków, które podkreślają ich lekki fason. Projektantki Kulik prezentują też zgrabną reinterpretację klasycznej Modern pod postacią Cozy. To torba na ramię, która urzeka wygodą.

Projektom towarzyszą minimalistyczne dodatki o letnim, beztroskim akcencie. Wśród nich jest skórzana przywieszka Sweet Dolly, dostępna w barwach słodkich pasteli (tj. wrzos, piasek, róż i pistacja). Fantazyjnie zdobi torebkę lub sprawdza się jako modny brelok do kluczy. Nie zabraknie również kolejnej odsłony pasków. W edycji ‘5 pojawiają się ich trzy nowe wersje — w kompozycjach są kolory m.in. pieprzu cayenne, pomarańczy i granatu. Ponadto projektantki prezentują nowe oblicza łańcuszków. Są zamknięte pod postacią prostokątnych oczek o złotej, matowej esencji.

Inspiracja architektonicznym minimalizmem

Marka Kulik od samego początku bazuje na połączeniu miłości do mody z zamiłowaniem do sztuki i architektury. Ten pełen wdzięku miks pozwala tworzyć nie tylko piękne, ale również niezwykle funkcjonalne dzieła sztuki na ramię. Tak też jest w przypadku kolekcji ‘5, w której projektantki zainspirowały się niezwykłą salą koncertową Walt Disney Concert Hall.

Nieustannie zachwyca nas kunszt nowoczesnych rozwiązań architektonicznych. Przyjmujemy perspektywę z lotu ptaka — kulika, co pozwala nam zauważać i doceniać nawet najmniejsze elementy, które przekładają się na spektakularną całość. Autorem projektu budynku Walt Disney Concert Hall jest architekt Frank Gehry, jeden z innowacyjnych przedstawicieli postmodernistycznego nurtu dekonstruktywizmu. Obiekt, który stworzył, nie poddaje się schematom. Jest niezwykle przemyślany, dopracowany, ale i minimalistyczny. Ma oryginalną bryłę, a jego stałą cechą jest zmienność. Właśnie te cechy przemyciłyśmy do naszych modeli, oznaczonych symboliczną piątką. Nasze projekty można dowolnie modyfikować i tworzyć od nowa, a ich struktura jest efektem precyzyjnej, ręcznej pracy — podsumowują projektantki.

Wszystkie torebki z kolekcji ‘5 wyróżniają się czystą i miękką formą, której użytkowanie staje się największą przyjemnością. Przynoszą na myśl letnią zabawę i radość, wolność wyborów oraz niezastąpione, beztroskie chwile. Warto się w nich rozpłynąć.

i Autor: Materiały prasowe KULIK

