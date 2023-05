Tylko osoby wybitnie spostrzegawcze znajdą na obrazku nagą kobietę. Zagadka, której nie mogą rozwiązać miliony osób robi furorę w sieci. Test na spostrzegawczość

Znajdź na obrazku nagie ciało kobiety. Miliony osób nie mogę rozwiązać zagadki

Jörg Düsterwald to niemiecki artysta, który był wielokrotnie nagradzany za swoją pracę. Specjalizuje się w bodypaintingu. Jego prace wyróżnia to, że są tak realistyczne, że na pierwszy rzut oka ciężko rozróżnić, czy na obrazie znajduje się przedmiot, czy człowiek. Jego malarstwo na ciele doskonale wtapia się w tło, tworząc niesamowitą iluzję. Z racji tego, że Jörg Düsterwald chętnie pokazuje swoje dzieła w mediach społecznościowych, jego obserwatorzy chętnie podejmują wyzwania i poszukują na nich człowieka. Jednym z takich obrazów na ciele jest praca, którą artysta pochwalił się an Instagramie. Internauci głowią się nad obrazkiem i próbują znaleźć nagie kobiece ciało. Okazuje się, że nie jest wcale to takie proste. Ze względu na to, że artysta bardzo realistycznie wykonał swoją pracę, ciało kobiety idealnie wtapia się w obraz, tworząc całość. A czy Ty dasz radę znaleźć ciało kobiety?

Gdzie jest ukryte ciało kobiety? Test na spostrzegawczość

Jeśli nie udało Ci się zdać testu na spostrzegawczość i odnaleźć na obrazie nagiego ciała kobiety, to skorzystaj podpowiedzi. Otóż znajduje się ono tuż nad drewnianymi drzwiami. Na pierwszy rzut oka przypomina ona konar drzewa, a jeśli się dokładnie przyjrzeć, porośniętą mchem, kamienną rzeźbę.

Sonda Udało Ci się znaleźć kobietę bez ubrania na tym zdjęciu? Tak, bez problemu Tak, ale długo szukałem/am Nie widzę jej nadal