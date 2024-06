To będzie kosmetyczny hit lata?

To warto wiedzieć

Na co postawić latem w pielęgnacji? Ten krok jest bardzo ważny

Olejek Monoi to esencja letniej pielęgnacji i kultowy już składnik kosmetyków Yves Rocher. Dla wielu linia produktów, bazująca na tym olejku, to sentymentalny powrót do zapachu z wakacyjnych podróży, dla niektórych - nowość, którą warto odkryć.

Składnikiem botanicznym produktów z poniższej gamy jest olejek Monoi. Eksperci Yves Rocher pozyskują go z kwiatów tiaré, czyli gardenii tahitańskiej rosnącej na terenie Polinezji Francuskiej. Jedynie wyspy Tahiti mają odpowiedni klimat i glebę, które pozwalają na uprawę tego gatunku gardenii. Kwiaty tiaré są tak delikatne, że muszą być wykorzystane najpóźniej dzień po zerwaniu. Maceruje się je przez 10 dni w oleju wyciśniętym z suchego miąższu dojrzałego kokosa. Olejek Monoi zawiera duże ilości kwasów – laurynowego oraz mirystynowego – o cennych właściwościach pielęgnacyjnych. Jest polecany do każdego typu skóry – również dojrzałej i wrażliwej.

Jego lekka, a jednocześnie intensywnie nawilżająca formuła sprawia, że codzienne rytuały zamieniają się w momenty pełne relaksu i odprężenia. Zanurzając skórę w tropikalnych nutach gardenii tahitańskiej mamy pewność, że olejek nie tylko odżywi, ale także otuli ciało delikatnym zapachem, przywołującym wspomnienia beztroskich chwil spędzonych na plaży.

Rozświetlający olejek do ciała Monoi, Yves Rocher

Hitem podróżnej kosmetyczki jest rozświetlający olejek do ciała Monoi Yves Rocher (39,90 zł/100 ml), który wprowadza zupełnie nowy wymiar letniej pielęgnacji. Dzięki drobinkom podkreślającym letnią opaleniznę, skóra nabiera pięknego blasku. Olejek Monoi intensywnie nawilża i regeneruje, pozostawiając skórę jedwabiście gładką. Kwiatowy zapach gardenii tahitańskiej świetnie utrzymuje się na skórze, a aksamitna konsystencja sprawia, że olejek staje się prawdziwą ucztą dla zmysłów. To idealny kosmetyk, który jednocześnie pielęgnuje i tworzy efekt “wow” na wieczorowe wyjścia.

Skoncentrowany szampon - żel pod prysznic Monoi, Yves Rocher

To must-have każdego wyjazdu – skoncentrowany szampon - żel pod prysznic Monoi Yves Rocher (35,90 zł/100 ml). Buteleczka, wyprodukowana z plastiku pochodzącego z recyklingu, jest nie tylko ekologiczna, ale także wyjątkowo praktyczna. Dzięki skoncentrowanej formule kosmetyk fantastycznie się pieni i mimo niewielkich rozmiarów wystarcza aż na 30 myć! Olejek Monoi zawarty w produkcie dba o nawilżenie ciała, skóry głowy oraz włosów, kojąc podrażnienia i przywracając komfort nawet po intensywnej ekspozycji słonecznej. Jego kwiatowy zapach to doskonała alternatywa dla perfum w upalne dni.

Suchy olejek nawilżający ciało Monoi, Yves Rocher

Sekret idealnie nawilżonej skóry Tahitanek możesz odkryć sięgając po suchy olejek nawilżający ciało Monoi (49,90 zł/100 ml). Lekka konsystencja olejku szybko się wchłania, nie pozostawiając tłustego filmu na skórze. Dzięki temu możesz zaaplikować produkt o każdej porze (nawet tuż przed wyjściem z domu) i nie martwić się o pobrudzenie ubrań. Ponad 97% składników tego produktu jest pochodzenia naturalnego, a opakowanie kosmetyku powstało z plastiku, który można poddać ponownemu przetworzeniu.

