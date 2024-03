To będzie ulubiony krem Twoje faceta. Sprzedaje się co 7 minut

Dzień Kobiet według Polek – jak go świętują i co chciałyby otrzymać w prezencie?

Idealna „męska” pielęgnacja? Szybka, prosta, skuteczna i taka, która nie pozostawia na skórze tłustego filmu. Doskonale wie o tym marka Samarité, która postanowiła przekonać mężczyzn, że ma w swojej ofercie krem do twarzy, który spełnia wszystkie te wymagania. Niebieski Divine Cream jest bezolejowy, dzięki czemu momentalnie się wchłania i nie czuć go na skórze, a jednocześnie zawarte w nim emolienty silnie nawilżają, regenerują i pomagają łagodzić podrażnienia. Krem można stosować na dzień i na noc, na twarz i pod oczy – zastępuję kilka różnych kosmetyków, a jego unikalny skład sprawia że panowie nie muszą wiedzieć, czy ich skóra jest sucha, normalna czy wrażliwa – Divine Cream dopasuje się do potrzeb każdego rodzaju cery.

Kampania „Jego nowy niebieski krem do twarzy” poświęcona niebieskiemu Divine Cream potrwa przez cały marzec. Obejmie obecność na tyłach autobusów w kilkunastu największych miastach w całej Polsce oraz na wejściach do pierwszej linii warszawskiego metra, a także wysyłkę PR do niemal setki męskich osobowości. O akcji opowiadać będą zaprzyjaźnieni z Samarité blogerzy i influencerzy, a layouty wizualizujące kampanię pojawią się w sferze digital i prasie drukowanej. Ponadto marka przygotowała serie publikacji na swoich SM dotyczących męskiej pielęgnacji oraz specjalny konkurs dla mężczyzn, w którym do wygrania będą cenne nagrody.

i Autor: Materiały prasowe Samarite