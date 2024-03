Prezentownik na Dzień Kobiet 2024. Idealne upominki, które ucieszą każdą kobietę. Ściąga dla wszystkich niezdecydowanych

Dzień Kobiet według Polek – jak go świętują i co chciałyby otrzymać w prezencie?

Żartobliwie mówiąc Dzień Kobiet to jedno z ważniejszych świąt roku. Doskonale wiedzą o tym wszyscy mężczyźni, którym zdarzyło się zapomnieć o tej ważnej dacie i musieli zmierzyć się oni z rozczarowaną kobietą. W tradycji Dzień Kobiet kojarzy się przede wszystkim z PRL-em. To wtedy wszystkie panie dostawały od panów kwiatki i rajstopy, które stały się symbolem święta. Przekazy mówią, że początki tego święta sięgają starożytnego Rzymu. Podczas obchodów ku czci bogini Junony, kobiety modliły się o szczęście w życiu małżeńskim, a panowie obdarowywali swoje żony prezentami. Współcześnie Dzień Kobiet miał być uczczeniem pamięci sufrażystek walczących o równouprawnienie kobiet. Tego dnia panowie wręczają kobietom kwiaty i drobne upominki. My z tej okazji przygotowaliśmy zestawienie pomysłów na prezent z okazji Dnia Kobiet 2024.

Kosmetyki

PHLOV Dla Niej: zestaw bestsellerów

Poznajcie najjaśniejsze spośród gwiazd w rodzinie Phlov - to trio kosmetyków, które pokochały tysiące użytkowniczek! Nic dziwnego: zapewniają niezwykłe działanie, spektakularne efekty i są niezwykle wszechstronne!

NEWBORN STAR to odmładzający booster z bakuchiolem i stabilną formą witaminy C. Intensywnie wpływa na poprawę gęstości skóry, zwiększa jej elastyczność, wygładzenie i poziom nawilżenia. Wyrównuje koloryt, niweluje niedoskonałości, zwęża pory. DIAMOND LOOK to rozświetlający krem, który dzięki odbijającym światło perłowym mikropigmentom redukuje widoczność porów, zmarszczek i niedoskonałości i doskonale dopasowuje się do każdej karnacji. Pozostawia skórę długotrwale nawilżoną, odmłodzoną, aksamitnie gładką i zabezpieczoną przed zanieczyszczeniami miejskimi. ALL YOU NEED IS LASH to skoncentrowane serum do rzęs, które sprawia, że stają się one dłuższe, grubsze i gęstsze. Pierwsze efekty zauważysz już po 14 dniach regularnego stosowania. Starannie dobrane substancje odżywcze sprawiają, że cebulki stają się silniejsze, a rzęsy odporniejsze na wypadanie, nawilżone i wygładzone.

DRUNK ELEPHANT Virgin Marula Luxury Facial Oil - Olejek Do Twarzy Z Maruli

Bogaty w antyoksydanty o kluczowym znaczeniu oraz kwasy omega 6 i 9 olejek marula zapewnia odżywienie i wycisza skórę, przywracając jej młodzieńczy blask dzięki pozostawaniu w najczystszej postaci. Czerpany prosto z pestki owocu marula, nasz czysty, nierafinowany olejek do skóry jest praktycznie niezmącony jakąkolwiek substancją chemiczną bądź zapachem - naturalnego pochodzenia lub syntetycznymi. Ten świetnie wchłaniający się olejek szybko wnika w strukturę skóry, ograniczając widoczność linii mimicznych i zmarszczek. Odpowiedni do wszystkich typów skóry, w tym najbardziej dla cery wrażliwej.

ALKMIE Maska na noc Get up bright!

Produkt, który dzięki zawartości dwóch stabilnych form witaminy C działa wielotorowo, redukując przebarwienia, przywracając cerze blask oraz stymulując produkcję kolagenu.

Drunk Elephant - A-Shaba Complex™ Eye Serum - Przeciwstarzeniowe serum pod oczy

Ten przeciwobrzękowy krem pod oczy zawiera 0,1% czystego wegańskiego retinolu, który uelastycznia skórę i zmniejsza widoczność drobnych linii i zmarszczek, jednocześnie pomagając skórze zwalczać uszkodzenia spowodowane promieniami UV i wolnymi rodnikami. 3% stężenie kofeiny jest jednym ze składników tego serum, które pomaga znacznie zmniejszyć opuchliznę wokół oczu, podczas gdy peptydy miedzi promują zdrową produkcję kolagenu i zwiększają elastyczność.

FOREO IRIS™ Hydrating & Brightening Hydrogel Eye-Patches - Płatki pod oczy

Skóra okolic oczu jest 3–5 razy cieńsza od pozostałej skóry twarzy. Ta krucha i delikatna struktura zasługuje na więcej miłości i uważności w codziennej pielęgnacji, by zminimalizować opuchliznę, rozjaśnić i ożywić oczy każdego dnia. Nowy dodatek do słynnej kolekcji IRIS™, chłodzące, nawilżające i rozjaśniające hydrożelowe płatki pod oczy pomagają wygładzić obrzęki pod oczami, jednocześnie natychmiast poprawiając wygląd drobnych zmarszczek i widocznie rozjaśniając cienie pod oczami.

PHLOV DUET BANKIETOWY

Olśnij wszystkich swoim blaskiem, niezależnie od okazji. Zapewnij sobie makijaż, który wytrzyma cały dzień, a przy tym będzie zniewalająco rozświetlony - pomoże Ci w tym Duet Bankietowy Phlov!

DIAMOND LOOK to rozświetlający krem, który dzięki odbijającym światło perłowym mikropigmentom redukuje widoczność porów, zmarszczek i niedoskonałości i doskonale dopasowuje się do każdej karnacji. Pozostawia skórę długotrwale nawilżoną, odmłodzoną, aksamitnie gładką i zabezpieczoną przed zanieczyszczeniami miejskimi. Mgiełka CRYSTAL MAGIC sprawia, że skóra nabiera naturalnego blasku, wygląda na wypoczętą i odmłodzoną. Zapewnia cerze nawilżenie i odświeżenie. Idealna jako baza pod makijaż oraz utrwalający fix, który przedłuży jego trwałość.

