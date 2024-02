To były ulubione perfumy księżnej Diany. Znalazłam przepiękny zamiennik za 55 zł. Odżywcze aromaty cytrusów przypomną Ci lato w Grecji

Ulubione perfumy księżnej Diany. To jeden z najstarszych zapachów na świecie

Perfumy to symbol luksusu i wyjątkowej bliskości. Do dziesiątek lat świat perfumiarstwa romansuje ze światem mody tworząc nierozłączny związek. Kobiety pragną pięknie pachnieć, a także, by zapach był długotrwały i otulał zmysły gdziekolwiek się pojawią. Księżna Diana kochała jeden z legendarnych zapachów - Quelques Fleurs marki Houbigant Paris. Pachniała nimi nawet na swoim ślubie, a jedna z plotek głosi, że spryskała się nimi tak obficie, że na białej suknie została plama. Księżna Diania musiała potem tak układać suknię, by nie było widać zabrudzenia. Perfumy Quelques Fleurs marki Houbigant Paris to jedna z najstarszych kompozycji zapachowych na świecie. Został stworzony już w 1912 roku. Jest to klasyczny, ponadczasowy zapach, który zawsze jest w modzie. Jako pierwsze poczujesz połączenie aromatycznego galbanum ze słodko-świeżymi nutami bergamotki i cytryny. Następnie wybrzmi cały bukiet kwiatów. Rozpoznasz w nim upojny jaśmin i tuberozę, wyjątkową konwalię, zmysłową różę, egzotyczny ylang ylang, niekonwencjonalny goździk, kwiat pomarańczy i delikatny fiołek. Wodę toaletową Quelques Fleurs marki Houbigant Paris kupisz w Notino w cenie 388,10 zł za 50 ml.

Tani zamiennik legendarnych perfum. Są trwałe i otulą Twoje zmysły

Jeżeli szukasz podobnego zapach, który będzie nieco tańszy to powinnaś zainteresować się propozycją wody toaletowej Freesia & Bergamot od marki Yardley. Zapewni Ci ona orzeźwienie nie tylko w gorący, letni dzień. Damska woda toaletowa Yardley Freesia & Bergamot otuli Cię aromatem cytrusów, który doda Ci energii i pobudzi zmysły. To kwiatowy i cytrusowy zapach, który idealnie sprawdzi się na wiosnę. Zapach ten znajdziesz również w Notino w promocyjnej cenie 52,90 zł za 120 ml.

