To najbardziej pożądany efekt w makijażu. Formuła idealna na wiosnę

Rozświetlająca baza pod makijaż to produkt, który aplikujemy na oczyszczoną skórę twarzy przed nałożeniem podkładu. Jej głównym zadaniem jest przygotowanie skóry do makijażu, wygładzenie jej powierzchni oraz nadanie jej promiennego wyglądu. Dzięki zawartości drobinek odbijających światło, baza optycznie rozjaśnia cerę, redukuje widoczność drobnych zmarszczek i niedoskonałości oraz wyrównuje koloryt. Efekt? Skóra wygląda na zdrowszą, bardziej wypoczętą i pełną blasku.

Wiosną, kiedy stawiamy na lżejsze makijaże, rozświetlająca baza może być stosowana samodzielnie, bez konieczności nakładania podkładu. Wystarczy odrobina bazy, aby skóra zyskała zdrowy, promienny wygląd. Dla wzmocnienia efektu, można ją połączyć z kremem BB lub CC, które dodatkowo wyrównają koloryt i zapewnią lekkie krycie.

Marzysz o efekcie "glass skin", czyli idealnie gładkiej, nawilżonej i promiennej cerze, która wygląda jak tafla szkła? Rozświetlająca baza pod makijaż jest kluczem do jego osiągnięcia. Dzięki niej skóra staje się bardziej gładka, elastyczna i nawilżona, co przekłada się na efekt zdrowego, naturalnego blasku. Dodatkowo, baza tworzy idealną bazę dla podkładu, zapobiegając jego osadzaniu się w porach i przedłużając jego trwałość.

Wybierając rozświetlającą bazę pod makijaż, warto zwrócić uwagę na jej skład. Dobrze, aby zawierała składniki nawilżające, takie jak kwas hialuronowy, gliceryna czy witamina E, które dodatkowo pielęgnują skórę. Unikajmy baz z dużą ilością silikonów, które mogą zapychać pory i powodować powstawanie niedoskonałości. Warto również przetestować bazę na małym fragmencie skóry, aby upewnić się, że nie powoduje reakcji alergicznych.

Te bazy kupisz a Sephorze.

Efekt glow na twojej skórze

CHARLOTTE TILBURY Hollywood Flaless Filter - Rozświetlacz w płynie

Wielokrotnie nagradzany filtr Hollywood Flawless marki Charlotte rozmywa, wygładza i rozjaśnia skórę, nadając jej magiczny blask! Można go stosować jako bazę koloryzującą, pod podkład, zmieszać z podkładem lub jako rozświetlacz na wydatne partie twarzy. Lekka i zwiewna formuła nawilża skórę nawet przez 24 godziny, jednocześnie ją wygładzając i rozjaśniając, zapewniając promienny efekt. Zainspirowany upiększającymi możliwościami mediów społecznościowych i rozświetlającymi efektami hollywoodzkich świateł!

i Autor: Materiały prasowe, Materiały prasowe Charlotte Tilbury

SEPHORA COLLECTION Baza pod makijaż nawilżająca i rozświetlająca

Wydobądź swój naturalny blask. Dzięki hybrydowej żelowo-kremowej konsystencji baza rozświetla skórę nawet do 12 godzin. Jaka jest jej supermoc? Formuła jest nasycona intensywnie nawilżającym kwasem poliglutaminowym. Równie świeża, co lekka, wtapia się w skórę, zapewniając błyskawiczną dozę nawilżenia. Rezultat: skóra wygląda na ujędrnioną i promienną od wewnątrz. Dzięki formule nasyconej lśniącymi mikropigmentami ta rozświetlająca baza do cery tworzy efekt doskonałego rozświetlenia, zapewniając zdrowy i świeży wygląd cery. Baza HYDRATE & GLOW ułatwia nakładanie podkładu i dodaje skórze blasku. Poprawia efekt makijażu, ale i wydłuża jego trwałość przez cały dzień. Rezultat: cera pozostaje idealna i rozświetlona od rana do wieczora.

i Autor: materiały prasowe Sephora

PIXI On-the-Glow BASE - Podkład nawilżający

Podkład nawilżający w sztyfcie o naturalnym wykończeniu, wzbogacony w ekstrakty owocowe o właściwościach antyoksydacyjnych. Stosuj na czystą skórę lub po nałożeniu bazy. Nałóż kilka warstw, aby uzyskać mocniejsze krycie.

i Autor: materiały prasowe PIXI

SEPHORA COLLECTION Spray utrwalający makijaż GLOW

Spray utrwalający SEPHORA COLLECTION błyskawicznie nadaje makijażowi promienne wykończenie. Jego perłowa subtelnie nasycona formuła, rozprowadza się na skórze niczym świetlisty woal, nadając jej promiennego blasku. Formuła na bazie wody zapewnia błyskawiczne uczucie świeżości i nawilżenia o każdej porze dnia. Stosowany do retuszu spray odświeża makijaż i przywraca mu blask, zupełnie jakby został on dopiero nałożony.