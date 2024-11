To najbardziej pożądany składnik w kosmetykach przez wiele osób! Odmładza, rozświetla i daje efekt "wow" na skórze

Witamina C to składnik, którego nie powinno zabraknąć w pielęgnacji. Posiada szerokie spektrum działania - rozjaśnia skórę, dodaje jej zdrowego blasku, a także minimalizuje przebarwienia. To także świetny składnik w pielęgnacji przeciwstarzeniowej i jeden z najskuteczniejszych antyoksydantów. Witamina C skutecznie walczy z wolnymi rodnikami i sprawia, że skóra wygląda na wypoczętą i promienną. Dodatkowo, witamina C chroni przed zewnętrznymi zanieczyszczeniami oraz sprawia, że cera jest ujędrniona i gładka. Chyba już nikogo nie trzeba namawiać do stosowania witaminy C w swojej pielęgnacji.

Marka Drunk Elephant słynie ze swoich kosmetyków z witaminą C. Teraz do ich pomarańczowej kolekcji dołączyła wyjątkowa nowość.

C-Luma™ Hydrabright Serum — Serum z witaminą C

Wyjątkowe serum z witaminą 10% rozświetla, oczyszcza i nawilża skórę, odsłaniając gładszą i bardziej promienną cerę.

Formuła zawierająca delikatną mieszankę witaminy C 10% i rozświetlający kompleks potrójnych antyoksydantów, C-Luma™ zmniejsza widoczność przebarwień i śladów po wypryskach, poprawia wygląd skóry i redukuje niedoskonałości, jednocześnie zapewniając natychmiastowe i długotrwałe nawilżenie. Dodatki w formie hialuronianu sodu, skwalanu i oleju marula odżywiają skórę i pomagają zapobiegać utracie wilgoci, podczas gdy silne antyoksydanty wzmacniają skórę przed codziennymi czynnikami środowiskowymi i zanieczyszczeniami zubożającymi kolagen. Efektem jest wyraźnie oczyszczona, jędrniejsza i bardziej promienna cera, która z każdym zastosowaniem wygląda i czuje się coraz lepiej.

C-Luma jest idealna dla osób wrażliwych na tradycyjne formuły witaminy C i może być stosowana zarówno na dzień, jak i na noc w celu rozświetlenia, nawilżenia i ochrony przed wolnymi rodnikami 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. C-Luma ma przyjazne dla skóry pH 6,5.

