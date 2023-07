To najgorętszy trend w makijażu tego lata. Latte Make-up podbija TikToka. Wyszczupla i podkreśla opaleniznę

Jak wykonać latte Make-up?

Latte Make-up to jeden z największych makijażowych trendów tego sezonu. Jak sama nazwa wskazuje makijaż ten zainspirowany został kawą i bazuje na odcieniach chłodnego brązu. Pasuje on praktycznie do każdego typu urody i genialnie współgra z opalenizną. To cudowny make-up na lato. Latte Make-up opiera się przede wszystkim na wykorzystywaniu kosmetyków o różnych odcieniach brązu. Kolor ten powinien znaleźć się na powiekach, policzkach i jako wypełnienie brwi. Wykończenie makijażu jest matowe i doskonale podkreśla trójwymiarowość twarzy. Dzięki subtelnym kolorom i matowej formule latte Make-up sprawdzi się także w przypadku cery dojrzałej. Zobacz, jak wykonać latte Make-up.

Jakie kosmetyki będą Ci potrzebne?

LANCÔME HYPNÔSE PALETTE

To 5 starannie zaprojektowanych i intensywnie napigmentowanych kolorów, pozwoli Ci osiągnąć dowolny efekt – od klasyczno-naturalnego, po mocny, wieczorowy look. O wyjątkowości paletki do oczu Hypnôse Palette stanowią nie tylko jej intensywne kolory, ale również delikatna i kremowa konsystencja. To dzięki niej te luksusowe cienie Lancôme są szczególnie łatwe w aplikacji. Charakteryzuje je również niezwykła trwałość – po nałożeniu na powiekę utrzymują się bez problemu nawet do 12 godzin, a Ty możesz mieć pewność, że Twój makijaż jest absolutnie perfekcyjny.

i Autor: Materiały prasowe LANCÔME

LANCÔME LE STYLO WATERPROOF

Ta uniwersalna kredka do oczu gładko przesuwa się po linii rzęs, zapewniając precyzyjną aplikację i intensywny kolor, który nie prószy się. Ten eyeliner jest wodoodporny, co zapewnia mu trwałość na cały dzień. Ultra kremowa tekstura eyelinera pozwala na bezproblemowe malowanie, niezależnie czy idziesz do pracy lub na miasto ze znajomymi, pozwoli Ci osiągnąć smokey eye lub efekt kociego oka.

i Autor: Materiały prasowe LANCÔME

LANCÔME HYPNÔSE MASCARA

Technologia szczoteczki SoftSculpt™ z 1000 włosków, która nakłada niestandardową ilość formuły na każdą rzęsę. Rezultaty: bardziej równomierna powłoka i mniej grudek. Formuła Lancôme Hypnôse została wzbogacona prowitaminą B5, dzięki czemu rzęsy są bardziej miękkie..

i Autor: Materiały prasowe LANCÔME