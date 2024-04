i Autor: Shutterstock Makijaż

Makijaż dla kobiet dojrzałych

To najgorszy kolor szminki dla kobiet po 50-tce. Okropnie dodaje lat i podkreśla zmarszczki wokół ust. Unikaj tego koloru jeżeli marzysz o eleganckim makijażu

Jaki kolor szminki jest najgorszy dla kobiet dojrzałych? Dla wielu pań szminka to podstawa każdego makijażu. Pomalowane usta dodają kobiecości i elegancji. Jest jednak kolor, którego kobiety po 50-tce powinny unikać. Bezlitośnie podkreśla on zmarszczki wokół ust i sprawia, że skóra wygląda na poszarzałą. Jeżeli szukasz eleganckiego i energetycznego koloru szminki to ten kolor nie będzie dobrą opcją. Kobiety po 50-tce powinny zrezygnować ze szminki w tym kolorze.