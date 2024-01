To najlepsza fryzura na wiosnę dla kobiet po 50-tce. Wraca ogromny hit z PRL-u. Dodaje pazura, a koleżanki padną z zazdrości

Najlepsza fryzura na wiosnę 2024. Do łask wraca wiei hit PRL

Moda uwielbia wracać. Praktycznie każde trendy, w końcu wrócą do mody. Tak jest w tym roku we fryzjerstwie. Do łask wraca słynna fryzura z PRL, czyli mokra włoszka. I co to jest za powrót, fryzura typu wet hair look królować będzie zarówno na imprezach, jak na ulicach. Fryzura na mokrą włoszkę to nic innego jak efekt niedosuszonych włosów. Wet hair look jest seksowny, kobiecy i odważny. Co ważne, fryzura typu mokra włoszka pasuje każdej kobiecie, bez względu na wiek i długość włosów. Możesz ją wykonać sama w domu.

Fryzura mokra włoszka - krok po kroku

Aby zaszaleć z fryzurą wet hair look potrzebujesz pianki do włosów, lakieru oraz sprayu do stylizacji. Kiedy włosy są wilgotne wetrzyj w nie piankę i delikatnie podsusz suszarką. Nie przesadź z ilością pianki. Włosy powinny wyglądać na mokre, a nie przetłuszczone. Na koniec spryskaj włosy lakierem lub sprayem do stylizacji. Kosmyki opadające na czoło możesz podkręcić i ułożyć z przodu głowy.