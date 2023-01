To najtrwalsza pomadka na rynku! Wytrzyma nawet rosół, a kosztuje tylko 30 zł

Kosmetyczne hity, które warto znać

Wampirzy lifting swego czasu bił rekordy popularności wśród celebrytek, teraz ty możesz poznać jego niesamowite właściwości. I to wszystko bez przerażająco wyglądającego zabiegu. Seria Vampire Face Lift od marki Yoskine to intensywna regeneracja skóry już na poziomie komórkowym. Jest to linia specjalistycznych kosmetyków odmładzająco-przeciwzmarszczkowych. Dopasowane do różnych typów skóry formulacje, zapewniają redukcję zmarszczek mimicznych, wiekowych i grawitacyjnych oraz efekt zagęszczenia skóry.

Nie ma pielęgnacji przeciwstarzeniowej bez retinolu. Coś wie o tym marka Pixi, która ma w swojej ofercie zestaw Best of Retinol. To trzy wyjątkowe produkty do codziennej pielęgnacji. Seria wzbogacona jaśminem idealnie zadba o Twoją skórę. W skład zestawu chodzi żel do mycia twarzy, tonik oraz lotion do cery. Stężenie retinolu jest na tyle niskie, że z powodzeniem mogą po te kosmetyki sięgać osoby zaczynające swoją przygodę z pochodną witamy A.

Zobacz także: Obłędne doniczki w promocji Pepco. W tej osłonce paprotka lub starzec będą się bosko prezentować. Wystarczy 12 zł, by odświeżyć wnętrze

W styczniu marka Ziaja rozpieszcza nas marzeniem o lecie. Ich najnowsza kolekcja z witaminą C i B3 to zastrzyk odżywienia dla Twojej skóry. To skondensowane działanie, jakiego potrzebuje Twoja skóra niezależnie od pory roku. W kolekcji znajdziesz między innymi krem na dzień - Poranny Shot, krem- maska na noc oraz wyjątkowy tonik z kwasami AHA i PHA.

W makijażu polecamy kultowe pomadki SUPER STAY VINYL INK od marki Maybelline. To mocarny produkt, który pozostanie na Twoich ustach przez wiele godzin. Ta płynna szminka zapewnia długotrwały połysk, niczym lakier do ust. Intensywny kolor utrzymuje się aż do 16h, nie rozmazuje się i nie ściera. Formuła wzbogacona o aloes i witaminę E zapewnia komfort noszenia.

Zobacz więcej i obejrzyj nasze wideo.