opalanie

Strefa beauty

To najważniejszy kosmetyk w letniej kosmetyczce. Nie zapomnij go spakować

LETNI ROMANS ZE SŁOŃCEM TO ZWIĄZEK… WYSOKIEGO RYZYKA. POSTAW LEPIEJ NA BEZPIECZNĄ I DŁUGODYSTANSOWĄ RELACJĘ Z FILTREM. 50-TKA PRZY NAZWIE TO OBIETNICA DOBREGO TRAKTOWANIA I TROSKI O SKÓRĘ. W DROGERIACH SUPER-PHARM ZNAJDZIESZ DUŻY WYBÓR PRODUKTÓW Z SPF DOSTOSOWANYCH DO RÓŻNYCH POTRZEB SKÓRY, A TAKŻE TWOICH INDYWIDUALNYCH PREFERENCJI.