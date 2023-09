To najważniejszy krok w pielęgnacji

Według badań dermatologicznych – średnio aktywny człowiek mieszkający w dużym europejskim mieście nie musi kąpać się codziennie. Oczywiście jeśli ćwiczy czy pracuje fizycznie – to sprawa wygląda nieco inaczej. Z punktu widzenia biologii wystarczy nam codzienne spłukanie ciała samą tylko ciepłą wodą. Bierzemy prysznic, aby zmyć brud, zanieczyszczenia, pot i martwe komórki skóry. Chcemy czuć się świeżo i pachnieć dobrze. Prysznic czy kąpiel mają więc też znaczenie psychologiczne – w symboliczny sposób zmywamy z siebie ślady mijającego dnia, pozbywamy się tego co nam przeszkadza i możemy poczuć się dobrze sami ze sobą, we własnej, czystej skórze. Lekarze uważają wręcz, że codzienne branie prysznica jest raczej normą kulturową niż wymogiem biologicznym, bo większość ludzi potrzebuje porządnego wymycia się mydłem dwa do trzech razy w tygodniu. Pot sam w sobie ma zapach i kolor neutralny, ale podczas jego metabolizowania przez bakterie – może diametralnie się zmienić. Tutaj pomocne są dezodoranty, a także regularne usuwanie owłosienia, zwracanie uwagi na dietę (mniej mocnych przypraw i soli), a także regularne badania hormonalne. Problemem naszych czasów - dużo większym niż pot - jest regularnie niszczona bariera hydrolipidowa chroniąca naszą skórę oraz brak zrównoważonego mikrobiomu. Chyba wszyscy to znamy - pojawiają się egzemy, przesuszenie, uczucie swędzenia i ściągnięcia, generalnie: dyskomfort.

JAK POŁĄCZYĆ PSYCHOLOGICZNO-KULTUROWĄ POTRZEBĘ ZMYCIA Z SIEBIE TRUDÓW DNIA ZE ZDROWIEM?

Można brać prysznic codziennie, ale wówczas należy skupić się: po pierwsze na bardzo łagodnych środkach myjących, bez agresywnych składników (szkodliwej chemii, perfum, barwników syntetycznych) albo wręcz myć się wyłącznie ciepłą wodą – tak, aby nie usunąć naturalnych olejków z bariery lipidowej skóry. W ostateczności można namydlać tylko kilka strategicznych miejsc na ciele (pachy, pachwiny, stopy). Po drugie: zawsze po kąpieli używać balsamu lub olejku. Codziennie i to bezwzględnie myjemy natomiast twarz. I dłonie – tak często jak tego potrzeba. Te części ciała są odsłonięte przez większość dnia i mają nieustannie kontakt ze szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. I jeszcze jedna rzecz: delikatność i bezpieczeństwo produktów jest tym bardziej istotna, jeśli zmieniamy klimat lub porę roku. W tym okresie skóra może być nieco wrażliwsza i reagować „nerwowo” na wszelkie bardziej agresywne substancje. Dlatego na początku sezonu chłodnego – bądźmy dla siebie wyjątkowo czuli.

IDEALNY ZESTAW JESIENNY DLA CZYSTEJ, ZDROWEJ I PEŁNEJ BLASKU CERY

MEDIDERMA MELA 360 FACE & EYE Cleanser to rozświetlający liposomowy płyn oczyszczający i depigmentujący wskazany do codziennego oczyszczania i usuwania makijażu ze skóry twarzy. Przeznaczonydo skóry zgaszonej lub z przebarwieniami. Zawiera niezbędne kwasy tłuszczowe, takie jak kwas linolenowy, który przywraca skórze równowagę lipidową i przyczynia się do rozjaśnienia i przywrócenie jednolitego kolorytu. Witamina C zamknięta w liposomach, o działaniu antyoksydacyjnym, w połączeniu z butylorezorcynolem, usuwa ze skóry niechciane przebarwienia, a także zapobiega pojawianiu się nowych. Formuła jest wzbogacona łagodzącym pantenolem.

ZO® SKIN HEALTH BALANCING CLEANSING EMULSION to emulsja oczyszczająca, która w odróżnieniu od tradycyjnych roztworów środków powierzchniowo czynnych, zawiera stabilny układ dyspersji oleju w wodzie. Skutecznie emulguje, a następnie przy pomocy wody usuwa zanieczyszczenia oraz sebum. Myjąc, zachowuje działanie emoliencyjne i łagodzące. Balansująca emulsja oczyszczająca posiada innowacyjną konsystencję żelu, zmieniającego się w mleczko. W kontakcie z suchą skórą kremowa żelowa formuła rozpływa się, rozpuszczając makijaż i zanieczyszczenia bez uszkadzania bariery ochronnej skóry. Po zwilżeniu wodą żel zmienia się w płynne, łatwe do spłukania mleczko. By uniknąć wszelkich podrażnień, wykorzystuje niepieniącą się technologię oczyszczania.

YOSKINE MEDICAL C. Professional shot - Vitamin C 20% anti-aging intense mask dogłębnie regeneruje, rozjaśnia, odświeża cerę i dodaje jej blasku. Dzięki połączeniu witaminy C z kapsułkowanym kwasem ferulowym ma silne działanie antyoksydacyjne, poprawia elastyczność skóry i w trakcie twojego snu – dosłownie „rozprasowuje” zmarszczki.

