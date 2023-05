To największy błąd podczas malowania oczu przy opadającej powiece. Miliony kobiet go popełniają. W ten sposób zmniejszysz oko i dodasz sobie 10 lat

Makijaż oka przy opadającej powiece. Jak otworzyć i powiększyć oko?

Opadająca powieka to schorzenie dotykające przede wszystkim osoby dojrzałe (ale nie tylko). Szacuje się, że z tym problemem zmaga się ponad milion Polaków powyżej 55. roku życia Dotyka ona zarówno kobiet i mężczyzn. Opadająca powieka to nadmiar skóry na górnej powiece, który nieprawidłowo układa się wokół oka. W większości przypadków jest to jedynie defekt estetyczny, ale opadająca powieka może wpływać również na pogorszenie wzroku oraz bóle w karku wynikające z nieprawidłowego układania głowy podczas czytania. Zmagasz się z problemem opadającej powieki? Zanim sięgniesz po rozwiązania medycy estetycznej, sprawdź, jak możesz poradzić sobie z tym problemem przy pomocy makijażu. Okazuje się, że make-up potrafi rewelacyjnie powiększyć i odmłodzić spojrzenie. Wystarczy, że bezie przestrzegać kilku wskazówek. Przy opadającej powiece najlepiej jest się skupić na malowaniu zewnętrznego kącika oczka. Dotyczy do zarówno cieni do powiek, jak i tuszu do rzęs. Stawiając na kreski eyelinerem warto je namalować nieco powyżej załamania powieki, by optycznie otworzyć oko.

Zobacz także: Boski trik na tuszowanie rzęs na opadającej powiece. Wytuszuj rzęsy w ten sposób, a powiększysz i otworzysz oko oraz odejmiesz sobie lat. Kobiety po 50-tce będą zachwycone

Najgorszy sposób malowania oczu przy opadającej powiece. Kreska, która dodaje lat

Najgorsze, co możesz sobie zrobić w makijażu na opadającej powiece jest czarna kreska na wodnej linii rzęs. Kiedyś ten sposób malowania był bardzo modny i często spotkany. Dzisiaj na linię wodną aplikuje się przede wszystkim białe lub cieliste kredki, które optycznie otwierają oko. Czarne kreska fatalnie zmniejsza spojrzenie i sprawia, że traci ono swój blask. Mankamenty powieki są podkreślone, a oko wyraźnie zmniejszone.

Sonda Wolisz malować się sama czy korzystasz z usług makijażystów? Sama Makijażysta Nie maluję się