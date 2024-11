i Autor: materiały prasowe MIya

Strefa beauty

To serum wypełnia zmarszczki, redukuje kurze łapki i daje efekt gładkiej i jędrnej skóry!

Jeśli lubicie efekt sprężystej „plump skin”, to ten produkt z oferty MIYA Cosmetics wam go zapewni. BEAUTY.lab Serum nawilżająco-wypełniające z kompleksem plumping 2,5% (PGA +GAG) skutecznie gasi pragnienie skóry, poprawia jej elastyczność i sprężystość, wypełnia zmarszczki, linie oraz kurze łapki i sprawia, że skóra odzyskuje promienny, świeży wygląd. Sprawdź, dlaczego warto go włączyć do codziennej pielęgnacji.