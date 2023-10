To zakazany model płaszcza dla kobiet po 50-tce. Krój, który odejmuje elegancji i jest zaprzeczeniem piękna. Makabrycznie postarza i podkreśla zmarszczki na czole

Sekret pięknej skóry. Wyglądaj młodziej i bardziej promiennie. Francuzki znalazły klucz do młodości. Rano rezygnują z jednego kroku w pielęgnacji.

Płaszcz na jesień i zimę. Kobiety po 50-tce powinny unikać tych modeli

Znalezienie idealnego płaszcza na jesień lub zimę wcale nie należy do najłatwiejszych czynności. Wybierając płaszcz warto zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów. Dobrze dobrany płaszcz nie powinien zaburzać proporcji sylwetki, być wykonany z wysokiej jakości materiałów oraz przede wszystkim zapewniać nam ciepło i ochronę przed wilgocią. Wiele modeli z sieciówek nie spełnia tych kryteriów, a po jednym sezonie użytkowania tracą swój fason. Kobiety dojrzałe powinny również zwracać uwagę na to, by płaszcz ich nie postarzał i nie podkreślał zmarszczek. Jakich modeli płaszczów unikać?

Jeżeli masz jasną karnację unikaj czarnych, mocno puchowych płaszczy. Takie modele mogą podkreślać zmarszczki bladość skóry. W zamian tego wybieraj jaśniejsze kolory, które optycznie dodadzą blasku i rozpromienią cerę.

Unikaj płaszczy w bezkształtnych, workowatych fasonach. Tego rodzaju kroje wbrew pozorom wcale nie są wygodne i ciepłe, a jedynie niekorzystnie zaburzają proporcje sylwetki.

Zrezygnuj z akrylowych płaszczy. Ten materiał nie zapewnia ciepła, a dosyć szybko się niszczy i mechaci.

