Hit w Biedronce. Sieć rozdaje za darmo markowe kremy dla kobiet. W promocji krem, który wprasuje zmarszczki. Promocja Biedronka trwa tylko 1 dzień!

Promocje Biedronki na nowy tydzień. Tego dnia sieć rozdaje markowe kremy do twarzy

Nowa gazetka promocyjna Biedronki to prawdziwa gratka dla miłośników kosmetyków. W promocji Biedronki można zgarnąć markowy krem do twarzy całkowicie za darmo. Jest jednak jeden haczyk. Promocja Biedronki obowiązuje tylko jeden dzień. Aby z niej skorzystać musisz zrobić zakup we wtorek, 10 października. Tylko tego dnia możesz otrzymać krem do twarzy w promocji 1+1. Oznacza to, że kupując dwa wybrane kosmetyki jeden z nich (ten tańszy) otrzymasz za darmo. Promocja Biedronki 1+1 na kremy do twarzy obowiązuje na produkty marki Nivea. W pulu artykułów objętych promocją jest między innymi przeciwzmarszczkowy krem 45+ oraz nawilżające kremy BB od Nivea.

Ten krem ujędrni skórę i wygładzi zmarszczki grawitacyjne

Krem Nivea Przeciwzmarszczkowy + Ujędrniający 45+ to produkt na noc, który rewelacyjnie wspomoże jędrność i regenerację skóry. Aktywna formuła z olejkiem makadamia widocznie redukuje bruzdy oraz wspomaga procesy naprawcze skóry. Krem Nivea wzbogacony jest w odżywcze masło shea i pantenol, dzięki czemu genialnie koi i nawilża. W promocji Biedronki zgarniesz go za darmo.

