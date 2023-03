Top 3 najlepszych kosmetyków do makijażu dla kobiet po 50-tce. Bestsellerowy podkład, który maskuje zmarszczki i puder, co sprawi, że będziesz wyglądać jak młodsza wersja siebie

Kosmetyczne perełki dla kobiet po 50-tce. Idealne krycie bez podkreślania zmarszczek

Kosmetyki do makijażu dla kobiet po 50-tce powinny być dobierane do rodzaju skóry oraz jej potrzeb. Paniom dojrzały poleca się lekkie, nawilżające formuły, które nie będą obciążać cery. Sugeruje się unikanie podkładów o mocno matowym wykończeniu i "tępych" w swoje formule pudrów. Takie kosmetyki mogą podkreślić zmarszczki i sprawić, że skóra będzie wyglądała na przesuszoną. Najlepiej stawiać na kosmetyki do makijażu twarzy, które zawierają w sobie składniki odżywcze i mają lekko rozświetlające lub satynowe wykończenie. Z drugiej strony, kobiet po 50-tce powinny unikać także bardzo rozświetlających produktów zawierających grubo zmielone drobiny brokatu. Takie formuły podkreślają nierówności skóry. W tym sezonie wielkim hitem jest połączenie makijażu i pielęgnacji w jednym. Przygotowaliśmy dla Ciebie zestawienie top 3 rewelacyjnych kosmetyków do makijażu dla kobiet po 50-tce.

Top 3 kosmetyki do makijażu dla kobiet po 50-tce

SENSUM MARE - ALGOTONE Multi-pielęgnacyjny krem BB

Multi-pielęgnacyjny krem BB łączy w sobie zalety podkładu z nawilżającym działaniem kremu na dzień. Wyrównuje koloryt i sprawia, że Twoja skóra wygląda naturalnie i zdrowo. Krem posiada mineralny filtr SPF 15. Mineralne pigmenty pochodzenia naturalnego wyrównują koloryt, skutecznie kryją drobne niedoskonałości i nadają skórze zdrowy wygląd.

i Autor: Materiały prasowe SENSUM MARE

NIVEA Hyaluron Cellular Filler 3W1 - Krem korygujący

Połączenie makijażu i pielęgnacji. Spojrzenie będzie idealnie ujednolicone i nawilżone. Nowość od NIVEA to produkt o wyjątkowej, nowoczesnej formule 3w1. Upiększa, pielęgnuje i odmładza. Po pierwsze: jest idealnym korektorem pod oczy – dzięki zawartości pigmentów maskuje cienie pod oczami. Dba o ich kontur i ma właściwości rozświetlające. Po drugie: sprawdza się jako nawilżający krem pod oczy, bo dzięki zawartości kwasu hialuronowego zapewnia skórze 24-godzinne nawilżenie. Po trzecie: działa przeciwzmarszczkowo, w sposób widoczny redukuje linie mimiczne.

i Autor: Materiały prasowe NIVEA

PAESE - Puder pod oczy Puff Cloud

Puder pod oczy, który przedłuży trwałość korektora, zatuszuje oznaki zmęczenia i optycznie wygładzi skórę bez nadmiernego obciążenia. Zawarty w nim pielęgnujący olej z opuncji figowej zadba o okolice szczególnie narażone na powstawanie zmarszczek.

i Autor: Materiały prasowe PAESE