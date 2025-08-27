Top 5 nowości Savicki: Biżuteria, która wyznacza trendy w 2025 roku

Kolczyki Célamare, złote, z perłami

W świecie, w którym minimalizm i naturalność zyskują coraz większą rolę, kolczyki Célamare stają się symbolem równowagi i harmonii. Perły, które kiedyś kojarzyły się wyłącznie z klasyką, w 2025 roku wracają w odważniejszych zestawieniach, łącząc subtelność z nowoczesną formą. To biżuteria dla kobiet, które szukają w codzienności spokoju i elegancji, ale nie boją się wyrażać swojej obecności poprzez detale. Trend światowy? Powrót do natury, slow fashion i personalizacji - perła staje się znakiem przemyślanego wyboru.

i Autor: Savicki/ Materiały prasowe

Bransoletka Solmire, srebrna, pozłacana

Organiczna elegancja i matowe wykończenia to światowy kierunek w designie biżuterii. Bransoletka Solmire wpisuje się w trend „quiet luxury”, czyli luksusu bez krzyku, dla kobiet świadomych swojej wartości, które cenią głębię formy i subtelne detale. To propozycja dla tych, które chcą, by biżuteria była przedłużeniem ich stylu życia, pełnego spokoju, ale nie pozbawionego charakteru.

i Autor: Savicki/ Materiały prasowe

Bransoletka Rosée, srebrna, pozłacana

Rosée to hołd dla naturalnego światła i chwili tuż przed świtem. Trend „mindful accessories” staje się coraz silniejszy – ludzie poszukują przedmiotów, które mają znaczenie i wspierają codzienne rytuały. Bransoletka Rosée zachwyca delikatnością i poetyką, stając się biżuterią dla kobiet, które noszą ją nie po to, by się pokazać, ale by czuć się sobą.

i Autor: Savicki/ Materiały prasowe

Kolczyki Prismé, srebrne, pozłacane

Kolory i emocje przełamują schematy, kolczyki Prismé stają się symbolem radości życia i odwagi w stylu. Trendy z miast modowych, Paryża, Mediolanu i Tokio pokazują, że w 2025 roku biżuteria ma świecić, odbijać światło i przyciągać spojrzenia, ale zawsze w kontekście osobistej ekspresji. Prismé to biżuteria dla kobiet pewnych siebie, które chcą manifestować swoją indywidualność bez słów.

i Autor: Savicki/ Materiały prasowe

Naszyjnik Lunée, srebrny, pozłacany

Minimalizm spotyka tutaj poetykę kształtu, Lunée jest dowodem na to, że w prostocie tkwi siła. Trend „celestial jewelry” inspiracje kosmosem, fazami księżyca i tajemnicą wszechświata , zdobywa światowe salony mody i wybiegów. Naszyjnik Lunée to biżuteria dla kobiet, które lubią symbolikę i subtelne akcenty w codziennym życiu. To także hołd dla indywidualności i stylu, który łączy nowoczesność z ponadczasowym pięknem.