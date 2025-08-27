Top 5 nowości Savicki: Biżuteria, która wyznacza trendy w 2025 roku

Kolczyki Célamare, złote, z perłami
W świecie, w którym minimalizm i naturalność zyskują coraz większą rolę, kolczyki Célamare stają się symbolem równowagi i harmonii. Perły, które kiedyś kojarzyły się wyłącznie z klasyką, w 2025 roku wracają w odważniejszych zestawieniach, łącząc subtelność z nowoczesną formą. To biżuteria dla kobiet, które szukają w codzienności spokoju i elegancji, ale nie boją się wyrażać swojej obecności poprzez detale. Trend światowy? Powrót do natury, slow fashion i personalizacji - perła staje się znakiem przemyślanego wyboru.
Bransoletka Solmire, srebrna, pozłacana
Organiczna elegancja i matowe wykończenia to światowy kierunek w designie biżuterii. Bransoletka Solmire wpisuje się w trend „quiet luxury”, czyli luksusu bez krzyku, dla kobiet świadomych swojej wartości, które cenią głębię formy i subtelne detale. To propozycja dla tych, które chcą, by biżuteria była przedłużeniem ich stylu życia, pełnego spokoju, ale nie pozbawionego charakteru.
Bransoletka Rosée, srebrna, pozłacana
Rosée to hołd dla naturalnego światła i chwili tuż przed świtem. Trend „mindful accessories” staje się coraz silniejszy – ludzie poszukują przedmiotów, które mają znaczenie i wspierają codzienne rytuały. Bransoletka Rosée zachwyca delikatnością i poetyką, stając się biżuterią dla kobiet, które noszą ją nie po to, by się pokazać, ale by czuć się sobą.
Kolczyki Prismé, srebrne, pozłacane
Kolory i emocje przełamują schematy, kolczyki Prismé stają się symbolem radości życia i odwagi w stylu. Trendy z miast modowych, Paryża, Mediolanu i Tokio pokazują, że w 2025 roku biżuteria ma świecić, odbijać światło i przyciągać spojrzenia, ale zawsze w kontekście osobistej ekspresji. Prismé to biżuteria dla kobiet pewnych siebie, które chcą manifestować swoją indywidualność bez słów.
Naszyjnik Lunée, srebrny, pozłacany
Minimalizm spotyka tutaj poetykę kształtu, Lunée jest dowodem na to, że w prostocie tkwi siła. Trend „celestial jewelry” inspiracje kosmosem, fazami księżyca i tajemnicą wszechświata , zdobywa światowe salony mody i wybiegów. Naszyjnik Lunée to biżuteria dla kobiet, które lubią symbolikę i subtelne akcenty w codziennym życiu. To także hołd dla indywidualności i stylu, który łączy nowoczesność z ponadczasowym pięknem.