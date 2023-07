Top 5 produktów kosmetycznych, które sprawdzą się podczas letnich festiwali

POWIEW ŚWIEŻOŚCI: ZAPACHOWE MGIEŁKI DO CIAŁA MOOD FRAGNACES

Palo santo, werbena, mandarynka to tylko namiastki nut zapachów, które Yope przygotowało na to upalne lato. Zapewnią delikatną aurę zapachu, który będzie pozytywnie wpływał na nastrój przez cały festiwal. Do wyboru macie wonie Holy Tree, Yuzu Cologne i Sun Atoms.

LŚNIĄCA MIĘKKOŚĆ: OLEJEK DO UST GLOW UP

Śpiewacie razem z Waszymi ulubionymi artystami i w pewnym momencie czujecie suchość ust? Olejek Glow Up nie tylko szybko nawilży wargi i przyniesie im ukojenie, ale sprawi, że Wasz uśmiech będzie wyglądał jeszcze bardziej błyszcząco! Pamiętajcie też o nim przed festiwalowymi fotkami ze znajomymi – gwarantujemy, że wyjdziecie naturalnie i olśniewająco!

BŁOGA OCHRONA: MGIEŁKA DO TWARZY SKIN PROGRESS

Ta kompaktowa mgiełka zmieści się do każdego festiwalowego plecaczka, nerki, czy torebki. Wystarczy jedno pryśnięcie, aby przynieść Wam odświeżenie i intensywną dawkę nawilżenia. Ten preparat minimalizuje działanie wolnych rodników i wzmacnia właściwości obronne skóry, dzięki czemu nie musicie się przejmować festiwalowymi oparami zabawy.

NIEPRETENSJONALNY SZYK: SÓL DO WŁOSÓW BALANCE

Festiwale to nie tylko muzyka i tańczenie do swoich ulubionych kawałków, ale również świetna okazja do zabawy z modą i trendami beauty. Ta sól do włosów zapewni Wam surferski look idealnie dopasowany do wakacyjnej atmosfery.

PEŁNA SWOBODA: KREM DO STÓP WYPOCZĘTE STOPY

Niezależnie od tego, na jaki festiwal w tym roku się wybieracie, jedno jest pewne – trzeba się przygotować na intensywną dawkę tańca.

Po wielu godzinach chodzenia po polu wydarzenia oraz skakaniu pod sceną, krem Wypoczęte Stopy, dzięki swoim właściwościom chłodzącym, przyniesie ulgę i przygotuje na następne wyzwania imprezowe.

Jeśli już odliczacie dni do Waszego wymarzonego wydarzenia muzycznego, polecamy nie zwlekać, tylko zaopatrzyć się w te festiwalowe must-haves. Niech to lato będzie pełne pięknych zapachów i komfortowej zabawy!

i Autor: Materiały prasowe YOPE

i Autor: Materiały prasowe YOPE

i Autor: Materiały prasowe YOPE