Top 8 najlepszych kosmetyków na lato!

Każda pora roku wymaga odpowiednich produktów kosmetycznych, które będą odpowiadały potrzebom skóry twarzy, ciała i włosów w danym sezonie. Lato jednak szczególnie wpisuje się w tą regułę, ze względu na częste wyjścia na ostre, upalne słońce czy kąpiele w słonej lub nawet chlorowanej wodzie. Oprócz niezawodnego kremu z wysokim filtrem, demakijażu i kosmetyku na przebarwienia, warto pomyśleć o ochronie włosów, pięknych, rozświetlonych nogach, spojrzeniu, które bez względu na porę będzie wyglądać świeżo i oczywiście dobrym samopoczuciu. Przed Tobą lista letnich produktów must-have, która pomoże Ci jak najlepiej przygotować się na wymarzone wakacje!

RESIBO READY TO WEAR 365 SPF 50

Randka ze słońcem jeszcze nigdy nie była tak bezpieczna! Ten krem to skomponowana mieszanka filtrów przeciwsłonecznych najnowszej generacji, która kompleksowo i wysoce chroni skórę przed szkodliwym promieniowaniem UVA i UVB. Kompleksowa ochrona przeciwsłoneczna: Jest niewidoczny na skórze, ma przyjemną konsystencję i jest niekomedogenny. Krem nie tylko chroni przed słońcem, ale też nawilża, odżywia i działa antyoksydacyjnie, a to dzięki zawartości składników aktywnych, takich jak galaktoarabianian, olej makadamia, betaina czy ekstrakt z kwiatów budlei Dawida. Jednym słowem: ideał!

SENDO LIQUID CRYSTAL Serum do włosów

Wiatr we włosach kojarzy się z wakacyjną wolnością, ale dla kosmyków w połączeniu ze słońcem, solą i chlorem… oznacza zniszczenia. Chyba, że będziesz pamiętać o regularnym stosowaniu Serum ochronnego do włosów o działaniu odżywczym i zabezpieczającym przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych od Sendo. Łączy działanie trzech wyjątkowych olejów (awokado, pequi i arganowego), które pielęgnują włosy o różnym stopniu porowatości, zwiększając ich elastyczność i blask. Sekret skuteczności produktu tkwi w jego wyjątkowych składnikach naturalnych. Zawiera m.in. biotechnologiczny olej z awokado bogaty w korzystne kwasy tłuszczowe omega 3 i 6, witaminę E oraz aktywne polifenole.

YOSKINE SUPREME-VIT B12 & C YOSKINE SUPREME-VIT B12&C ZASTRZYK WITAMIN Odmładzające serum redukujące przebarwienia

Działa przeciwzmarszczkowo i skutecznie redukuje plamy oraz przebarwienia widoczne na skórze. A te po wakacjach są niemal gwarantowane. Zawiera innowacyjną różową witaminę B12, która posiada fenomenalne właściwości regenerujące skórę, przyspiesza odnowę komórek i spowalnia proces fotostarzenia. A także witaminę C połączoną z wektorem krzemowym, który zapewnia szybsze i skuteczniejsze przenikanie witaminy do najgłębszych warstw skóry.

L’ORÉAL Paris HYALURON SPECIALIST Krem pod oczy

Latem stosujemy mniej make-upu, dlatego nasza skóra szybciej zdradza oznaki zmęczenia czy nieprzespanej nocy. Hyaluron Specialist to idealne rozwiązanie ekspertów L'Oréal Paris na pierwszą pielęgnację anti-age. Skutecznie nawilża i poprawia sprężystość skóry wokół oczu, wygładza drobne linie. Formuła wzbogacona o 2 rodzaje kwasu hialuronowego: wielkocząsteczkowy, aby nawilżyć i wygładzić powierzchnię skóry oraz drobnocząsteczkowy, aby przywrócić sprężystość i długotrwałe nawilżenie na poziomie wewnętrznych warstw skóry.

SALLY HANSEN AIRBRUSH LEGS ILLUMINATOR Rozświetlacz do nóg

Złoty glow na skórze to synonim wakacji. Lekki rozświetlacz nadający nogom naturalny, opalizujący blask oraz modelujący ich kształt to najprostszy sposób na piękne nogi. Dzięki specjalnemu rollerowi produkt z łatwością rozprowadza się na skórze nóg i sprawia, że wyglądają na smukłe, wydłużone i gładkie. Idealny jest również do konturowania i podkreślania kości obojczyka, ramion i dekoltu dla efektu pięknie rozświetlonej skóry. Gołe nogi wyglądają ślicznie. Jednak to dzięki rozświetlaczowi do nóg Airbrush Legs przyciągają wzrok, jak nigdy dotąd.

ROGER&GALLET FLEUR DE FIGUIER Woda zapachowa

Lato smakuje i pachnie owocami. Dlatego z jego atmosferą świetnie korespondują świeże wody, np. Fleur de Figuier od Roger & Gallet. Jest ona niczym ciepłe objęcia figowego miąższu, otulone delikatnym, uspokajającym cieniem drzewnych liści, wzbogacone słodko-gorzkim akcentem grejpfruta. Fleur de Figuier jest wyjątkową interpretacją tradycyjnej wody kolońskiej. Jej formuła została wzbogacona o naturalny ekstrakt z figi, który ma relaksujące i kojące właściwości zarówno dla ciała, jak i umysłu. Składa się w 95% z naturalnych składników.

SVR CBD AMPOULE RESIST Serum do twarzy

Przeciwzmarszczkowe bi-serum o działaniu kojącym i antyoksydacyjnym to relaks dla skóry. Innowacyjna formuła koryguje oznaki starzenia i przywraca komfort skórze wrażliwej. Chroniczny stres przyspiesza starzenie skóry i zwiększa oraz wyzwala jej wrażliwość. Objawy tego stresu to: wczesne zmarszczki, szary i ziemisty koloryt, utrata napięcia, skłonność do zaczerwienień, podrażnień. Nowoczesne dwufazowe serum (faza olejowa i wodna) z najczystszą formą CBD -kannabidiolu, pozwala odzyskać gładką, promienną i mniej podatną na stres skórę już po 7 dniach stosowania.

MIXA NIACINAMIDE GLOW Płyn micelarny

Idealny płyn do demakijażu dla skóry zmęczonej i matowej. Formuła z pH 7 neutralnym dla oczu została wzbogacona niacynamidem i witaminą C, znanymi ze swoich właściwości rozświetlających i nadających skórze zdrowo wyglądającego blasku. Usuwa ze skóry makijaż i zanieczyszczenia, ograniczając do minimum konieczność pocierania. Twarz i powieki są skutecznie oczyszczone z makijażu. Skóra jest widocznie rozświetlona, nawilżona i miękka, a jej komfort przywrócony.

i Autor: Materiały prasowe Super-Pharm