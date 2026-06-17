TOUS celebruje lato 2026 - lekkość, swoboda i kultowa biżuteria w nowej odsłonie

Sercem kolekcji jest Half Bear - najnowsza interpretacja najbardziej rozpoznawalnego symbolu TOUS. Inspirowane ruchem i płynnością form wzory składają się z dwóch części, które łączą się w charakterystyczny łańcuch splecionych pół misiów. Motyw ten pojawia się w naszyjnikach, bransoletkach i kolczykach, łącząc wykończenia w kolorze złota i srebra - jeden z najważniejszych trendów biżuteryjnych sezonu SS 2026.

Połączenie różnych metali szlachetnych na stałe zagościło w świecie mody, oferując większą swobodę tworzenia indywidualnych, wszechstronnych stylizacji. Dzięki temu kolekcja Half Bear pozwala na kreatywne zestawianie biżuterii i podkreślenie własnego stylu.

W kolekcji znalazły się również zegarki z bransoletami subtelnie nawiązującymi do kultowego Misia TOUS oraz akcesoria inspirowane śródziemnomorską estetyką.Chusty i ręczniki utrzymane w letniej stylistyce stanowią idealne uzupełnienie wakacyjnych stylizacji, zarówno podczas miejskich spacerów, jak i wypoczynku nad morzem.

Uzupełnieniem kolekcji są także torebki stworzone z myślą o letnich miesiącach. Inspirowane śródziemnomorskim stylem modele łączą naturalny charakter, ciepłeodcienie beżu i brązu oraz funkcjonalne fasony, które sprawdzą się zarówno podczas codziennych aktywności, jak i wakacyjnych wyjazdów. Wśród propozycji znalazły się pojemne shopperki oraz lekkie torby o swobodnym charakterze, zaprojektowane z myślą o komforcie i ponadczasowej elegancji.

Nowa kolekcja TOUS Full Summer to zaproszenie do celebrowania chwil pełnych lekkości, wolności i radości. Łącząc biżuterię, zegarki oraz akcesoria inspirowaneletnim stylem życia, marka proponuje dodatki, które towarzyszą podczas każdego wakacyjnego momentu - od miejskich spacerów po słoneczne dni nad morzem.

Autor: TOUS/ Materiały prasowe

Autor: TOUS/ Materiały prasowe

Autor: TOUS/ Materiały prasowe

Autor: TOUS/ Materiały prasowe