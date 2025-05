Trafione prezenty na Dzień Matki! Prezentownik dla niezdecydowanych

Pielęgnacja skóry rąk: Klucz do zachowania młodości i komfortu

Armani Si, cena promocyjna: 405 zł/50 ml

Woda perfumowana Si od Giorgio Armani to zmysłowy i intensywny zapach porywający wszystkie zmysły. Nuty zapachowe występują w trzech akordach: zmysłowym nektarze z czarnej porzeczki, współczesnej wariacji na temat szypru i nucie drzewa piżmowego, które stanowią eleganckie, ale zarazem klasyczne połączenie dla współczesnej kobiety. Si to nieodparte połączenie wdzięku, siły i niezależności. To idealny zapach uosabiający klasyczny włoski styl specjalnie stworzony dla kobiety inteligentnej, charyzmatycznej nie bojącej się wyzwań.

i Autor: materiały prasowe Armani

Yves Saint Laurent Libre, cena promocyjna: 405 zł/50 ml

Libre woda perfumowana to zapach zdefiniowany przez prowansalską lawendę. Jest jak najpiękniejsze życzenia, bo w założeniu zachęca do wolności i łamania wszelkich granic. Nuty zapachowe zdają się „mówić”: bądź wolna, wychodź przed szereg, nie bój się eksperymentów i łam wszelkie granice. Zapach Libre to elegancja i szczypta szaleństwa zamknięta w prostym flakonie przywodzącym na myśl klasyczny garnitur. Oprócz lawendy na początku wyczuwalne są akcenty mandarynki i czarnej porzeczki. Po chwili zaś jaśmin miesza się i łączy z egzotycznym kwiatem pomarańczy. Bazą zapachu jest słodka wanilia, cedr i piżmo.

i Autor: materiały prasowe YSL

Lancôme La vie est belle (możliwość wielokrotnego napełniania), cena promocyjna: 380 zł/50 ml

Wyjątkowy może być każdy dzień, nie tylko Dzień Mamy. Czasami potrzeba tak niewiele, by zwykły dzień przeistoczył się w ten niezapomniany. Czasami wystarczy jeden uśmiech i odrobina ulubionej wody perfumowanej, by skutecznie poprawić humor. La Vie Est Belle Happiness Shot od Lancôme to idealnie słodkie, owocowe połączenie. Pozytywne emocje budzi: gruszka i orzeźwiająca jeżyna, olejek z irysa, kwiatu pomarańczy i olejek jaśminowy.

i Autor: materiały prasowe LANCÔME

PS. W dniach 13.05-31.05.2025 obowiązuje oferta do -30% na wybrane produkty.

KARTA PODARUNKOWA – PREZENT TRAFIONY NA 100%

W przypadku, gdy jednak nie jesteśmy pewni, jaki kosmetyk najbardziej ucieszy mamę, doskonałym pomysłem będzie karta podarunkowa DOUGLAS. To zawsze sprawdzony prezent, który sprawi wiele radości i pozwoli uniknąć podarowania nietrafionego giftu. To także idealna propozycja dla niezdecydowanych lub na prezent w wersji last minute. Wartość podarowanej karty zaczyna się już od 50 zł i jest do nabycia w perfumeriach, na douglas.pl oraz w aplikacji. A może zabierzesz mamę na wspólne zakupy, podczas których będzie mogła zrealizować bon?

i Autor: materiały prasowe DOUGLAS