Trend alert: te produkty dadzą efekt podobny do botoksu!

To najtrudniejszy kolor lakieru do paznokci. Kobiety dojrzałe powinny uważać na ten manicure. Postarza dłonie i bezlitośnie podkreśli nawet najmniejszą zmarszczkę

Kobiety mówią dość zabiegom, które choć szybko i skutecznie wygładzały zmarszczki, to jednocześnie sprawiały, że one same często przestawały… przypominać siebie. W erze pro-aging pielęgnacja w duchu botox like wypiera inwazyjne metody odmładzania. Co kryje się pod nazwą tego trendu? To nic innego jak określenie stosowane na produkty i zabiegi, które niejako mają naśladować efekty zabiegów iniekcyjnych, czyli zmniejszenie widoczności zmarszczek i poprawę wyglądu skóry, ale w sposób nieinwazyjny. Mogą też relaksować mięśnie, poprawiać elastyczność skóry i jej ogólną kondycję.

NATURA OD ZAWSZE

Nuxe od zawsze stawia na naturalność. Zarówno jeśli chodzi o bogactwo składników pochodzenia naturalnego w formułach po przedstawianie autentycznego piękna. Do kampanii Nuxuriance ULTRA zaangażowano 47-letnią modelkę Danielle, której zdjęcia nie były w żaden sposób retuszowane. Dzięki temu marka wyraźnie pokazuje autentyczny obraz kobiecego piękna i podkreśla, że właściwy dobór pielęgnacji przeciwstarzeniowej może tylko je wspierać. To także misja z jaką NUXE tworzy formuły produktów. Podpowiadamy, który najlepiej odpowie na indywidualne potrzeby naszej skóry.

WEHIKUŁ CZASU

To odpowiedź dla tych, które chciałyby przenieść się w czasie o dekadę wstecz. NUXE Super Serum [10] (319 zł/30 ml) stymuluje skórę w taki sposób, by pobudzić jej naturalne mechanizmy odnowy komórkowej i regeneracji. A to wszystko dzięki formule, która aż w 95% oparta jest o składniki pochodzenia naturalnego, m.in. naturalny kwas hialuronowy pozyskany w procesie fermentacji, frakcjonowane oleje roślinne i opatentowany kompleks roślinny z komórkami macierzystymi szarotki alpejskiej. Efektywność kuracji z zastosowaniem produktu została zbadana przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii 3D. Dzięki badaniom przeprowadzonym na trójwymiarowych modelach mikroskóry możliwe było dokładne odwzorowanie sposobu, w jaki zachowuje się skóra. Porównane zostały komórki niepoddane kuracji, z komórkami o 10 lat starszymi (poddanymi kuracji w późniejszej fazie badań). Okazało się, że starsze komórki pod wpływem działania Super Serum [10] funkcjonują jak te o 10 lat młodsze. Przy regularnym stosowaniu skóra staje się wygładzona, wypełniona i rozświetlona. Po czterech tygodniach można zauważyć: redukcję zmarszczek, ujędrnienie i rozjaśnienie przebarwień.

MŁODSZE SPOJRZENIE

Czas dla okolic oczu pozostaje nieubłagalny. Super Serum [10] pod oczy ma na celu odmłodzenie delikatnej skóry w tym miejscu. Wrażliwa i delikatna skóra wokół oczu jest aż 10 razy cieńsza w porównaniu ze skórą twarzy. Ze względu na swoją wrażliwość jest podatna na powstawanie cieni i obrzęków. Brak naturalnych elementów podtrzymujących, takich jak włókna podporowe (kolagen i elastyna), powoduje, że ten obszar jest bardziej narażony na pojawianie się zmarszczek, w tym także mimicznych, utratę jędrności.

Uniwersalne przeciwstarzeniowe serum NUXE Super Serum [10] pod oczy (236 zł/15 ml) zostało specjalnie stworzone z myślą o oznakach starzenia się tych okolic skóry. Jego działanie skupia się na rozjaśnieniu i odświeżeniu spojrzenia, nadając mu wygląd o 10 lat młodszy. Formuła zawiera starannie wyselekcjonowane składniki, naturalnego pochodzenia, które wnikają w głąb skóry, skutecznie działając w jej głębokich warstwach. Dodatkowo zawiera niacynamid, który mimo swojego łagodnego działania, odpowiedniego dla wrażliwej skóry, ma silne działanie antyoksydacyjne, pomaga niwelować procesy starzenia i redukuje widoczność przebarwień. Kofeina roślinna posiada zdolność do stymulacji krążenia oraz sprawia, że skóra jest lepiej dotleniona, jej koloryt staje się wyrównany, a cienie pod oczami znikają. Biomimetyczny peptyd to kolejny składnik, który zapobiega glikacji kolagenu (która wpływa na zwiększenie ilości wolnych rodników), dzięki czemu skóra dłużej zachowuje jędrność. Reguluje także mikrokrążenie krwi, przez co likwiduje cienie i obrzęki będące wynikiem gromadzenia się płynu w przestrzeniach międzykomórkowych.

NA PIERWSZE OZNAKI STARZENIA

NUXE Prodigieuse® BOOST Rozświetlające serum z witaminą C (178 zł/30 ml) pozwoli dłużej cieszyć się młodzieńczym blaskiem i rozświetloną skórą. Sprawdzi się, gdy chcemy zachować jej świeżość. Pomaga w tym witamina C. Wystarczą tylko 3 krople, żeby dodać skórze blasku. Zawiera aż 5% stabilizowanej witaminy C naturalnego pochodzenia, która posiada potrójne działanie: rozświetlające, przeciwstarzeniowe i antyoksydacyjne. Jego odświeżająca i lekka formuła stapia się ze skórą, uwalniając moc stabilizowanej witaminy C i kwasu hialuronowego pochodzenia naturalnego. Skóra błyskawicznie zostaje wygładzona, rozświetlona i wydaje się jaśniejsza. Serum zapewnia 8-godzinną skuteczność antyoksydantów w celu redukowania działania wolnych rodników i ochrony skóry przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Przy regularnym stosowaniu eliminuje pierwsze oznaki starzenia, napina i wypełnia skórę. Zawiera nuty zapachowe w 100% pochodzenia naturalnego.

ŻEGNAJCIE PRZEBARWIENIA

Witamina C to także sprzymierzeniec w walce z przebarwieniami. NUXE Nuxuriance ULTRA Serum przeciwstarzeniowe na przebarwienia (238 zł/30 ml) pomaga zmniejszyć widoczność przebarwień, jednocześnie dodając cerze zdrowego, promiennego blasku. 86%(1) użytkowników uważa, że ich skóra jest bardziej jednolita po 2 tygodniach stosowania. Formuła zawiera przełomową technologię Alfa [3R] silniejszą niż retinol, która wykazała najwyższy poziom aktywności na każdym z trzech biomarkerów charakteryzujących regenerację naskórka: rewitalizuje, regeneruje i redukuje zmarszczki. To wielowymiarowe rozwiązanie przeciwstarzeniowe pochodzenia naturalnego, testowane dermatologicznie i opracowane dla wszystkich rodzajów skóry, bez żadnych przeciwwskazań. Nie wymaga dodatkowej ochrony UV i nie powoduje podrażnień.

GDY SKÓRA POTRZEBUJE UJĘDRNIENIA

NUXE Merveillance LIFT Olejowe serum ujędrniające (267 zł/30 ml) to formuła aktywna w 100%. Wystarczą 3 krople, aby natychmiast uzyskać efekt wymodelowania twarzy. Serum ujędrnia, wygładza i uelastycznia skórę. Zawiera 98% składników pochodzenia naturalnego, w tym ultra-korygujący olej z mikroalg - aktywny składnik, o wyjątkowych zdolnościach regeneracyjnych, który koncentruje moc 4 miliardów komórek w jednej kropli, aby codziennie wzmacniać skórę. Firma Nuxe wybrała Chlorella Vulgaris, mikroskopijne zielone algi o wyjątkowych zdolnościach regeneracyjnych. Po raz pierwszy ten składnik pojawił się na ziemi 2,5 miliarda lat temu i przetrwał do dziś dzięki niesamowitej odporności, którą zawdzięcza nieprzepuszczalnej membranie. Badania pokazują, że już po miesiącu stosowania skóra jest jędrniejsza o +32%(1) i wydaje się wyraźnie młodsza. Konsystencja olejku zapewnia przyjemność aplikacji, a dodatkowo zmysły pobudza zniewalający zapach z subtelnymi nutami frezji i magnolii na pudrowej bazie białego piżma.

WSPARCIE DLA SUCHEJ SKÓRY DOJRZAŁEJ

Skóra sucha jest podatna na przyspieszony proces starzenia. NUXE Nuxuriance GOLD Olejowe serum rewitalizujące (199 zł/30 ml) zawiera ekstrakt olejowy z ryżu z Rezerwatu Camargue, który odżywia skórę i wzmacnia jej barierę ochronną. Pozyskiwany w procesie oleo-eko-ekstrakcji z ryżu, ten składnik aktywny uprawiany w Camargue wzmacnia systemy ochronne i naprawcze skóry, tworząc tarczę, która zatrzymuje wolne rodniki. Ponadto zawiera cztery drogocenne olejki roślinne zapewniające dodatkowe odżywienie i pomagające wzmocnić skórę. Konsystencja olejku przywraca skórze uczucie komfortu, a jego w 100% naturalny zapach z kojącymi nutami neroli zapewnia prawdziwą chwilę przyjemności podczas aplikacji.