Trendy w pielęgnacji przeciwstarzeniowej! No co zwrócić uwagę?

Moda na wiosną 2023! Co prezentują projektanci? To będzie sezon wolności

SMART AGING

To jedno z najczęściej pojawiających się haseł w kontekście beauty. Na świecie zmieniają się kanony piękna, a tym samym ewoluuje podejście do pielęgnacji. Przez ostatnie lata lekarze medycyny estetycznej skupiali się głównie na „tuszowaniu” oznak upływającego czasu, a wypełniacze były jedną z najpopularniejszych form odmładzania. Teraz będziemy koncentrować się głównie na wsparciu procesów naprawczych w skórze i zwiększeniu jej zdolności do regeneracji, tak by objawy starzenia wystąpiły później.

SKIN CYKLING

Termin ten w ubiegłym roku miał… 128 milionów hasztagów na TikToku. To przemyślany program pielęgnacyjny dostosowany do potrzeb naszej skóry. Jako pierwsza tego określenia użyła dr Whitney Bowe, dermatolożka z Nowego Jorku. W czym tkwi jego fenomen? W odpowiedniej „żonglerce” produktami bogatymi w składniki aktywne na przemian z tymi łagodzącymi i regenerującymi. Najlepiej i najbezpieczniej dla naszej skóry będzie, gdy program pielęgnacyjny dobierze nam specjalista – dermatolog lub kosmetolog.

FILTRY I JESZCZE RAZ FILTRY

Niby każda z nas zdaje sobie sprawę, że to podstawa profilaktyki przeciwstarzeniowej, ale teoria nie zawsze idzie w parze z praktyką. Niestety! A promienie emitowane przez słońce (o każdej porze roku!) czy urządzenia elektroniczne to główny wróg naszej skóry i jej młodego wyglądu. Jeśli nie zapewnimy naszej skórze odpowiedniej ochrony, to żadne najnowsze odkrycie kosmetologii nie uchroni przed starzeniem.

GŁOS POKOLENIA Z

Jak wynika z raportu Trend Report opublikowanego przez Instagram pod koniec tego roku, wynika, że dla pokolenia Z makijaż jest formą wyrażania siebie – bardziej prawdopodobne jest zatem, że młodzi ludzie będą wykorzystywać go, aby wyrazić swoją osobowość, zamiast „poprawiać” swój wygląd i umacniać poczucie piękna. Co więcej, wpływ zmian klimatycznych skłania przedstawicieli pokolenia Z do kupowania produktów do pielęgnacji skóry i ochrony przed słońcem czy zanieczyszczeniem powietrza.

HOLISTYCZNE PODJEŚCIE

Obok pielęgnacji w profilaktyce przeciwstarzeniowej, nie bez znaczenia pozostaje wewnętrzne wsparcie i ogólny dobrostan. Na nasz wygląd wpływ ma nasz styl życia, dieta, środowisko. Każdego dnia jesteśmy wystawiane na próbę. Dlatego, by cieszyć się piękną skórą musimy działać wielotorowo – odpowiednio ją pielęgnując, zdrowo jedząc i wpierać ją od środka.

TOP 5 PRODUKTÓW W PIELĘGNACJI ANTI-AGING 2023

#1 REMÉ KOLAGENOWA FORMUŁA PIĘKNA, 80 zł/ok. 30 porcji - to kompozycja bioaktywnych peptydów kolagenowych VERSIOL® oraz witamin i minerałów, które wspierają zdrowie skóry, włosów i paznokci. To wygodna do stosowania forma proszku w trzech smakach do wyboru. Dzięki tej formie możesz przyjąć odpowiednią porcję kolagenu za jednym razem, bez konieczności łykania wielu kapsułek. Peptydy kolagenowe w formie proszku cechuje również wysoka przyswajalność. REMÉ dostępne jest w trzech wersjach smakowych: truskawka + opuncja figowa, pomarańcza + marakuja i neutralny.

#2 ZO® SKIN HEALTH SUNSCREEN + POWDER BROAD-SPECTRUM SPF 30, 350 zł/3 g. To innowacyjny produkt – puder z filtrem ochronnym. Zawiera filtry fizyczne o faktorze SPF 30 oraz składniki aktywne o działaniu antyoksydacyjnym. Zapewnia absorpcję sebum z powierzchni skóry, minimalizując przy tym efekt świecenia. Może być nakładany na makijaż. Jest to produkt ochronny, który służy do ponawiania aplikacji filtra SPF co 2 godziny – według aktualnych, ogólnoświatowych rekomendacji. Dostępność trzech odcieni gwarantuje krycie dostosowane do indywidualnych potrzeb dzięki zastosowaniu pigmentów wzmacniających kolor. Dodatkowo minerały odbijające światło nadają skórze świetlistego blasku.

#3 YOSKINE VAMPIRE FACE LIFT. SERUM-BOOSTER Z EFEKTEM NATYCHMIASTOWEGO LIFTINGU, 164,99 zł/30 ml. Skoncentrowane serum do natychmiastowej poprawy jędrności i napięcia skóry. Stosowane pod krem dla wzmocnienia efektu liftingu i wygładzenia cery oraz przyspieszenia widocznych rezultatów kuracji odmładzającej. Zawiera wyciąg ze Smoczej Krwi, skoncentrowany niacynamid oraz diamentowe peptydy, które poprawiają wygląd skóry i wspierają jej naturalne mechanizmy regeneracyjne.

#4 MAKIJAŻ I PIELĘGNACJA W JEDNYM: EISENBERG Paris, ULTRA-PERFECTING & BLURRING LOOSE POWDER, 325 zł/7 g, to drobnoziarnisty puder zapewniający natychmiastowy mat i nieskazitelną cerę przy jednocześnie naturalnym wykończeniu. Wzbogacony został w proszek z łodyg bambusa, który wchłania nadmiar sebum i niweluje błyszczenie się skóry, podczas gdy kompleks rewitalizujący nawilża, zapobiega wolnym rodnikom i zwalcza efekt pozbawionej blasku skóry. Subtelnie niweluje niedoskonałości, odsłaniając jednolitą i promienną cerę z delikatnym efektem nude. Dostępny jest w dwóch odcieniach, adaptujących się do każdego typu i koloru cery.

#5 WEWNĘTRZNE WSPARCIE: MEDILÂGE ANTI ÂGE, 450 zł/30 kaps. Metoda suplementacji zawierająca dwa opatentowane składniki: AstaPure® Arava i Tetra SOD®, które radykalnie wpływają na zmniejszenie liczby zmarszczek oraz poprawiają nawilżenie i elastyczność skóry. AstaPure® Arava chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieniowania UV i światła niebieskiego. Zabezpiecza również DNA białek i lipidów przed uszkodzeniami antyoksydacyjnymi oraz szkodliwym wpływem środowiska. Dodatkowo działa synergistycznie, nasilając działanie innych przeciwutleniaczy, takich jak witaminy E i C. Testy potwierdzają, że hamuje ona uszkodzenia komórek spowodowane wolnymi rodnikami i ekspozycją na promieniowanie UV. Z kolei Tetra SOD® jest jednym z najsilniejszych antyoksydantów, obdarzonym potężną mocą dezaktywacji wolnych rodników. Chroni praktycznie każdą komórkę przed ich toksycznym działaniem, w tym przed szkodliwym promieniowaniem UVB.

i Autor: Materiały prasowe Pielęgnacja