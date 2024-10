Trzy oblicza blasku na ustach

Trzy różne opakowania, trzy różne efekty.

Pomadki Loveshine od Yves Saint Laurent Beauty dostępne są w trzech odsłonach: Loveshine Candy Glaze, Loveshine Candy Glow oraz klasyczna Loveshine. Każda z tych formuł kryje się w odrębnym opakowaniu, oferując unikalne wykończenie, dopasowane do różnych potrzeb.

Klasyczna seria Loveshine zamknięta jest w srebrnym opakowaniu z jasno-różowym pierścieniem. Formula produktu wzbogacona jest w ekstrakt z opuncji figowej dla maksymalnego nawilżenia i zmiękczenia ust, dając tym samym mokry efekt na ustach. W kolekcji króluje odcień 44, który jest widoczny w Make up’ie Duy Lipy.

Loveshine Candy Glaze to najbardziej treściwa formuła z wszystkich trzech serii. Obrazowo można ją porównać do błyszczyka zamkniętego w klasycznym sztyfcie pomadki, dającego szklisty efekt na ustach, bez efektu lepkości. Możemy ją rozróżnić dzięki pierścieniowi, który w tym przypadku ma rubinowy kolor.

Trzecią i ostatnią z serii jest Loveshine Candy Glow, zamknięta w różowo-metalicznym opakowaniu. Ta linia wyróżnia się delikatnym efektem, który można stopniować. Dodatkowo formuła reaguje z PH skóry dając w ten sposób wyjątkowy i spersonalizowany makijaż ust. – podkreśla Bartosz Stanke YSL Beauty Make-up Artist

Z każdą z pomadek można stworzyć inny look, co pozwala na swobodne eksperymentowanie z makijażem i wyrażanie swojego stylu. Seria Loveshine od Yves Saint Laurent Beauty to idealne rozwiązanie dla tych, którzy pragną podkreślić swoją urodę oraz cieszyć się wyjątkowym komfortem i nawilżeniem przez cały dzień.

i Autor: materiał prasowy YSL

