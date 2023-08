Twoja skóra Ci za to podziękuję. Spektakularne nawilżenie i ukojenie. Nowość od legendarnej marki

Jesień w pielęgnacji: czas, start. To dobry czas, by przeciwdziałać zmarszczkom

Piękna skóra twarzy i ciała to nasza najlepsza wizytówka. Jeżeli nie zmagasz się z żadnymi problemami dermatologicznymi (te zawsze należy skonsultować z dermatologiem) to zanim nadejdzie lato warto zadbać o swoją skórę. Podstawą każdej pielęgnacji, zarówno ciała jak i twarzy jest oczyszczanie i nawilżanie. Wbrew panującym mitom - również skóra tłusta potrzebuje nawilżenia. Jeżeli masz tendencje do wyświecania się i wzmożonej produkcji sebum to sięgaj po lekkie, szybko wchłaniające się formuły. Taki jest właśnie nowy krem od marki Charlotte Tilbury.

Minęło 10 lat od premiery i Charlotte Magic Cream. Teraz Charlotte Tilbury MBE, założycielka, prezes, prezes i dyrektor kreatywna Charlotte Tilbury Beauty odkrywa kolejny rozdział w historii. MAGIC WATER CREAM to leciutki i mega nawilżający krem, które na dobre zagości w Twojej rutynie pielęgnacyjnej.

Charlotte Tilbury współpracowała ze ekspertami branży beauty oraz z wiodącymi laboratoriami, aby opracować ten lekki, bezzapachowy, natychmiastowo rewitalizujący skórę żel-krem nawilżający o sprężystej, chmurkowatej konsystencji. Wzbogacony unikalną mieszanką doładowanych składników, Magic Water Cream Charlotte's natychmiast wtapia się w skórę, zapewniając najlepszy, świeżo wodny blask Twojego życia!

Ta przełomowa formuła zawiera połącznie składników – od NIACYNAMIDU, który pomaga zrównoważyć skórę i zmniejszyć widoczność porów, po KOMPLEKS BIOPEPTIDE, który poprawia wygląd i teksturę skóry. Dodatkowo wzbogacony jest UNIKALNĄ TECHNOLOGIĄ WATERLOCKING FUSION TECHNOLOGY™. To nawilżająca mieszanka składników, które działają synergicznie, trenując barierę skóry, aby zatrzymywała więcej wilgoci i skutecznie zapewniała 100-GODZIN NAWILŻENIA.

Jak go stosować? Porady Charlotte Tilbury

Po oczyszczeniu za pomocą Glow Toner i zastosowaniu Charlotte’s Magic Serum Crystal Elixir, w ramach porannej rutyny wmasuj ilość Charlotte’s Magic Water Cream wielkości groszku w świeżo oczyszczoną skórę.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wykonaj 5-minutowy magiczny masaż Charlotte, aby fachowo wchłonąć produkt w skórę i zakończyć techniką twarzy Tilbury Tap!

1. WZMOCNIENIE CERY

Zaczynając od dolnego policzka, przesuwaj produkt w górę i na zewnątrz, w stronę skroni. Delikatnie muskaj opuszkami palców od środka twarzy po policzkach, wykonując ruchy pulsacyjne, aby w ciągu kilku sekund pobudzić mikrokrążenie!

2. ZDEFINIUJ KONTURY

Wygładź opuszki palców wzdłuż kości policzkowych.

3. OKREŚL LINIĘ SZCZĘKI

Delikatnie uszczypnij obie strony podbródka i wygładź linię szczęki jednym zamaszystym ruchem.

4. WYGŁADŹ BRUZDY

Zaczynając od środka czoła, pomiędzy brwiami, masuj okrężnymi ruchami w kierunku skroni. Delikatnie wklep nadmiar palcem serdecznym.

5. MASAŻ SZYI I DEKOLETU

Delikatnie dociskając, masuj wzdłuż dekoltu i szyi, ruchem unoszącym ku górze.

