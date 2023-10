Twoje ulubione kosmetyki nawet 50 proc. taniej. Wiemy, gdzie je kupisz

Pielęgnacyjne klasyki, dermokosmetyki, marki ekologiczne, produkty do makijażu, artykuły higieniczne i suplementy diety w dniach 25-31.10.2023 możesz kupić nawet 50% taniej z kartą Klubu Super-Pharm. Oferta obowiązuje stacjonarnie w drogeriach Super-Pharm, na superpharm.pl. Promocje można złapać także w aplikacji! Podpowiadamy, o jakie produkty warto uzupełnić kosmetyczkę.

DERMOKOSMETYKI

To najlepszy wybór, gdy masz problemy ze skórą, np. naczynka, trądzik lub twoja cera jest wrażliwa. Ale także doskonale sprawdzają się podczas codziennej pielęgnacji skóry o różnych potrzebach. Przebadane pod kątem dermatologicznym formuły są skuteczne, a jednocześnie delikatne. W trakcie trwania Dni Klubu w wyjątkowych cenach kupisz produkty marek m.in: Avène, La Roche Posay, CeraVe, Vichy, Eucerin, Cetaphil, Lierac, Instiut Esthederm, Dermedic, Bioderma czy Pharmaceris.

(DE)MAKIJAŻ

Produkty do makijażu i demakijażu kupujemy w dużych ilościach przez cały rok. Promocje cenowe to doskonała okazja, by kupić ulubiony podkład w okazyjnej cenie lub uzupełnić kosmetyczkę w produkty, które nie były na pierwszym miejscu naszych urodowych potrzeb, ale zawsze chcieliśmy wypróbować. Promocje cenowe sięgające nawet 50% będą obowiązywać na marki: L’Oreal Paris, Pupa, Bourjois, Max Factor i Rimmel. A jeśli mowa o makijażu, to podczas Dni Klubu możesz zrobić zapasy produktów do oczyszczania i demakijażu, np. Miya, L’Biotica Estetic Clinic, Tołpa, Bielenda, Uzdrovisco, Garnier.

PRODUKTY DO WŁOSÓW

Jesienią i zimą produkty nawilżające i regenerujące potrafimy zużywać w dużych ilościach. Noszenie czapek, warunki atmosferyczne sprawiają, że nasze włosy potrzebują więcej uwagi i składników, które pomogą zadbać (i czasami zdyscyplinować) fryzurę. Pielęgnację warto wesprzeć suplementacją – jak wiadomo, w okresie jesienno-zimowym problem wypadania włosów często się nasila. Produkty m.in. Sendo, Phyto, Klorane, Ducray, Jantar Med. Radical Med, Biovax, So!Flow kupisz w ramach Dni Klubu do 50% taniej.

KULTOWE KLASYKI I PERFUMY

Dni Klubu to doskonała okazja, by zaopatrzyć się w urodowe klasyki i produkty, po które sięgasz przez cały rok. 40% taniej kupisz m.in. uwielbiany przez kobiety Nuxe Huile Prodigieuse® z siedmioma cennymi olejkami roślinnymi. Działa przeciwutleniająco, chroni przed zanieczyszczeniami i zmniejsza widoczność rozstępów. Niepowtarzalna tekstura oraz zapach suchego olejku zapewnią chwile prawdziwej przyjemności. Promocją objęta jest też kategoria perfumy, w której znajdziesz prawdziwe zapachowe klasyki od Calvin Klein, Lancôme, Hugo Boss, Giorgio Armani, Carolina Herrera, Elizabeth Arden, Yves Saint Laurent, Jimmy Choo, Dolce & Gabbana, Lanvin, Cacherel, Versache i wiele innych nawet 60% taniej. Promocje na perfumy obejmują całą kategorię.

