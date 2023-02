Ubierz się jak Wednesday z hitu Netflixa. Adidas po raz pierwszy od 50 lat tworzy całkowicie nową markę

Adidas tworzy nową markę. To pierwszy taki ruch od 50 lat

Niemiecki gigant odzieżowy ogłosił właśnie, że do rodziny jego marek dołącza nowe członek. Będzie to marka odzieżowa skupiona na młodym pokoleniu. Ubrania mają jak najbardziej kojarzyć się z modą sportową w połączeniu z klasyką oraz stylem vintage. To ma być funkcjonalna i modna odzież, w której młodej pokolenie będzie mogło wyrazić siebie. Jak podaje Adidas ubrania nowej marki Sportswear mają nadawać się nie tylko do ćwiczeń, ale być przede wszystkim być rewelacyjną alternatywą do codziennych stylizacji.

Sportwear- nowa marka Adidasa. Twarzą kampanii została Jenna Ortega

Gwiazda serialowego hitu Netflixa „Wednesday” została gwiazdą promującą nową markę. Styl serialowej bohaterki Jenny Ortegi rozniósł internet i stał się wielkim viralem. Również pierwsza kolekcja Sportwear ma w sobie elementy serialowej „Wednesday”. To między innymi mocny makijaż Jenny Ortegi na zdjęciach promujących kampanię oraz dobór kolorystyczny. W promowanych ubrania dominują takie kolory jak czerń, czerwień oraz fiolet. Oprócz Ortegi twarzami marki zostali także: australijska piłkarka Mary Fowler, grająca w Manchesterze City, Carolina Voltan, mistrzyni gier komputerowych oraz Son Heung-min, pochodzący z Korei Południowej napastnik Tottenham Hotspur i zdobywca Złotego Buta oraz Trae Young, amerykański koszykarz grający.

