Ubij z miodem i nałóż wieczorem na twarz, a zmarszczki zaczną znikać dzień po dniu. Cera będzie odmłodzona i pełna blasku. Naturalna maseczka na zmarszczki

Ubij z miodem i nałóż wieczorem na twarz, a zmarszczki zaczną znikać dzień po dniu

Pielęgnacja cery dojrzałej wymaga szczególnej troski i dostosowania do zmieniających się potrzeb skóry. Z wiekiem skóra traci elastyczność, staje się cieńsza, bardziej sucha i podatna na zmarszczki. Jednak odpowiednia pielęgnacja może spowolnić te procesy i przywrócić skórze blask oraz zdrowy wygląd. Szacuje się, że pierwsze bruzdy na twarzy pojawiają się tuż po 25. roku życia i niektóre panie już wtedy zaczynają stosować pielęgnację przeciwzmarszczkową. Sposobów na zmarszczki jest wiele - od profesjonalnych kosmetyków, po zabiegi w gabinecie medycyny estetycznej. Jeżeli do grona osób, które wolą mniej inwazyjne metody pielęgnacji cery dojrzałej, to musisz wypróbować tę naturalną maseczkę na zmarszczki, którą przygotujesz samodzielnie z trzech składników. Ubij z miodem i nałóż gotową maseczkę wieczorem na twarz, a zmarszczki zaczną znikać dzień po dniu.

Naturalna maseczka na zmarszczki. Jak ją zrobić i stosować?

Przepis na naturalną maseczkę na twarz jest naprawdę prosty. Potrzebujesz jedynie białka jajka, miodu i cytryny. Maseczka ta doskonale oczyszcza, napina, rozjaśnia i odżywia skórę, pozostawiając ją gładką, promienną i pełną blasku.

Składniki:

1 białko jajka

1 łyżeczka miodu (najlepiej naturalnego)

1/2 łyżeczki soku z cytryny (świeżo wyciśniętego)

Przygotowanie:

Oddziel białko od żółtka. Ubij białko na sztywną pianę. Delikatnie wmieszaj miód i sok z cytryny.

Stosowanie:

Oczyść skórę twarzy. Nałóż maseczkę na twarz, omijając okolice oczu. Pozostaw na 15-20 minut, aż maseczka całkowicie wyschnie. Zmyj maseczkę letnią wodą. Nałóż krem nawilżający.

Taka naturalną maseczkę warto stosować 2 razy w tygodniu, a z czasem zauważysz, że cera wygląda młodziej i zmarszczki stały się płytsze. Białko jajka świetnie napina skórę, zmniejsza widoczność porów i redukuje nadmiar sebum. Miód nawilża, odżywia, łagodzi podrażnienia i działa przeciwzapalnie. Natomiast sok z cytryny rozjaśnia przebarwienia, wyrównuje koloryt skóry, działa antyoksydacyjnie i złuszcza martwe komórki naskórka.

Jak zmniejszyć zmarszczki na twarzy?

Jeśli chcesz zachować młody wygląd swojej skóry jak najdłużej, to pamiętaj o spożywaniu produktów bogatych w polifenole oraz w witaminę C. Oczywiście nie wolno zapominać o piciu odpowiedniej ilości wody. To na odwodnionej i suchej skórze najszybciej można dostrzec zmarszczki. Kolejną ważną sprawą, która pomoże zredukować zmarszczki, jest oczywiście odpowiednia pielęgnacja. Stosowanie kosmetyków nawilżających i ujędrniających skórę to podstawa. Niezwykle istotne jest także używanie kremów z filtrem.