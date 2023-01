Ujarzmij swoje brwi! Naturalne sposoby na idealny makijaż brwi. Z nimi poradzą sobie nawet początkujący

Rób to, co kochasz!

Sposoby na makijaż brwi! Z tym poradami każdy da radę

Marka Benefit Cosmetics całkowicie zrewolucjonizowała makijaż brwi, a ich produkty zyskały miano kultowych. Wiele osób często obawia się malowanie brwi z uwagi, że zrobi to niedokładnie, a efekt końcowy będzie przerysowany i karykaturalny. Kosmetyki od Benefit Cosmetics w intuicyjny sposób pomagają osiągnąć naturalny efekt. To intuicyjne produkty, z którymi każdy sobie poradzi. Ich niekwestionowanym hitem jest żel utrwalający do brwi Benefit Cosmetics 24h Brow Setter. To absolutny bestseller, który dosłownie w kilka sekund ujarzmi brwi i utrzyma je na swoim miejscu przez wiele godzin. - Z niezawodnym 24hr Brow Setter ułożysz włoski w pożądanym kierunku i będziesz cieszyć się efektem przez całą dobę! Ten przezroczysty żel posiada precyzyjny aplikator, który złapie każdy najmniejszy włosek - czytamy na stronie Sephory. Jeżeli chcesz uzupełnić pojedyncze włoski i wypełnić brwi kolorem przetestuj Precisely, My Brow. Jest to niezawodna kredka do brwi, która pozwoli Ci na osiągnięcie takiego efektu w makijażu, o jakim marzysz!

Na 2023 rok Benefit Cosmetics przygotowało także gorącą nowość. Fluff Up Brow Wax od Benefit Cosmetics to totalny hit, z którym uzyskasz efekt pierzastych i elastycznych brwi FLUFF YEAH! Fluff Up Brow Wax od Benefit Cosmetics to elastyczny wosk, nadający brwiom kształtu, daje efekt pełnych objętości, pierzastych i ujarzmionych brwi. Niekrusząca i nieosypująca się formuła jest niewyczuwalna, a jednocześnie sprawia, ze włoski są elastycznie utrwalone przez cały dzień! Wosk jest transparentny i ma kremową konsystencję, jest bardzo plastyczny, łatwo się go wyczesuje. Dzięki Fluff Up Brow Wax Twoje brwi będą:

PUSZYSTE

PODKREŚLONE

ELASTYCZNIE UTRWALONE

