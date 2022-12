Ujarzmij swoje brwi! To będzie totalne rewolucja na rynku

Te kreacje będą najlepsze na sylwestra 2022/2023. Zobacz, jak robi to Magda Narożna (Piękni i Młodzi). Gwiazda Sylwestra Marzeń to źródło inspiracji

Fluff Up Brow Wax od Benefit Cosmetics to elastyczny wosk, nadający brwiom kształtu, daje efekt pełnych objętości, pierzastych i ujarzmionych brwi. Niekrusząca i nieosypująca się formuła jest niewyczuwalna, a jednocześnie sprawia, ze włoski są elastycznie utrwalone przez cały dzień! Wosk jest transparentny i ma kremową konsystencję, jest bardzo plastyczny, łatwo się go wyczesuje. Dzięki Fluff Up Brow Wax Twoje brwi będą:

PUSZYSTE

PODKREŚLONE

ELASTYCZNIE UTRWALONE

Zobacz także: Niech się mieni! Modny makijaż na Sylwestra 2022/2023. Kolory i trendy na najbardziej imprezową noc w roku

Formuła elastycznego wosku:

• transparentny wosk o kremowej konsystencji• elastyczne, łatwe do budowania utrwalenie dla dowolnego kształtu• nie osypuje się i nie warzy• naturalne, matowe wykończenie• 12-godzinna trwałość• wodoodporny, odporny na wilgoć i pot

Co zawiera w swoim składzie?

Wosk Candelilla nadaje formuleelastyczności

Olejek z nasion Jojoba sprawia, żewłoski są odżywione

Masło Shea nadaje kremową formułęi stymuluje porost włosków

Olej arganowy sprawia, że włoski sąodżywione i miękkie

i Autor: Materiały prasowe Benefit Cosmetics

i Autor: Materiały prasowe Benefit Cosmetics

i Autor: Materiały prasowe Benefit Cosmetics