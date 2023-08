Ujędrnij skórę i pozbądź się cellulitu. Ten zabieg na skórę pokochały kobiety. Wykonasz go sama w domu

Jednym z podstawowych kroków w pielęgnacji jest depilacja. Your KAYA, polska marka kosmetyków naturalnych i produktów pielęgnacyjnych, poszerzyła swoją ofertę o wielorazowe maszynki z wymiennymi główkami do golenia całego ciała i twarzy. To świetne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie wysokiej jakości, wygodne, higieniczne i eko rozwiązania oraz lubią efekt gładkości. Koniecznie wypróbuj ją komplecie z kremem do golenia Your KAYA.

Domowy sposób na cellulit to przede wszystkim masaże oraz pielęgnacja. YOSKINE Tsubaki Slim Body to opracowany we współpracy z japońskimi laboratoriami KONCENTRAT do bezinwazyjnego, szybkiego modelowania sylwetki, o intensywnym efekcie chłodzącym. Drogocenny olej TSUBAKI, kofeina oraz mocno skoncentrowany wyciąg z lagi kombu mobilizuje na powierzchni skóry procesy, które są niezbędne do walki z wiotczeniem skóry i nadmiarem tkanki tłuszczowej.

XeraCalm A.D od marki Avène to krem uzupełniający lipidy przynosi ulgę suchej skórze, skłonnej do atopii i swędzenia, dzięki połączeniu wyjątkowych składników aktywnych dobranych pod kątem skuteczności i bezpieczeństwa. I-modulia®, pierwszy biotechnologiczny składnik aktywny wyizolowany z Wody termalnej Avène, zmniejsza uczucie swędzenie, stymuluje mechanizmy obronne skóry i zmniejsza podrażnienia. Cer-omega, lipidy przypominające te znajdujące się w skórze zmniejszają suchość i odbudowują barierę ochronną skóry. Dzięki Sterile Cosmetics®, unikalnej technologii utrzymującej sterylność produktu przez cały okres użytkowania oraz unikalnemu opakowaniu ochronnemu, pielęgnacja ta gwarantuje bezpieczeństwo i szanuje skórę i jej mikrobiom. XeraCalm A.D Krem uzupełniający lipidy jest idealny dla skóry niemowląt, dzieci i dorosłych.

Polska marka Uzdrovisco poleca odżywczą serię rokitnikiem. To między innymi roślinne serum, które dodaje skórze blasku i nawilżenia oraz całodniowy krem odżywczy, który przywraca cerze dobry stan, poprawia jej wygląd oraz przeciwdziała wiotczeniu.

W makijażu w tym tygodniu polecamy nawilżającą bombę. 3 in 1 Hyaluron serum-podkład od marki Nivea to genialnie połączenie makijażu oraz pielęgnacji. Zapewnia skórze idealnie wygładzony koloryt, świetliste wykończenie oraz intensywne nawilżenie.