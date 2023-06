Ulga dla opalonej, oparzonej i podrażnionej skóry!

To były ukochane perfumy księżnej Diany. Jedna z najstarszych kompozycji na świecie. Oryginał kosztuje kilkaset złotych, a my znaleźliśmy cudowny zamiennik za mniej niż 55 zł

Zwolennicy opalenizny twierdzą, że ciało muśnięte słońcem wygląda ładniej i zdrowiej. Jej przeciwnicy przypominają, że to forma poparzenia skóry – i to na własne życzenie. Jedna strona przekonuje drugą do swoich racji, ale wszyscy zgadzają się co do tego, że promieniowania UV nie da się uniknąć i należy nauczyć się z nim żyć. Dlatego najważniejszy jest rozsądek w korzystaniu ze słońca i działanie dwutorowe: zabezpieczanie skóry kosmetykami z odpowiednio dobranymi filtrami i poziomem SPF oraz łagodzenie i regeneracja po słonecznej ekspozycji. Z rumieniem, świądem, pieczeniem i bolesnością ulubiony „codzienny” balsam sobie nie poradzi – w takim wypadku niezbędny będzie preparat specjalistyczny. W portfolio Instytutu Dermokosmetyków Ideepharm znajdziemy gamę Pantenol Med, którą tworzą trzy innowacyjne produkty o silnym działaniu regenerującym, przynoszące skórze szybką ulgę po długotrwałej ekspozycji na słońcu lub w solarium oraz po lekkich oparzeniach.

Pianka do twarzy i ciała regenerująco-łagodząca zawiera wysokie, bo aż 10% stężenie d- pantenolu, dzięki czemu skutecznie regeneruje, zmniejsza zaczerwienienia oraz swędzenie. W jej składzie znajdziemy także ekstrakt z nagietka i alantoinę wykazujące silne działanie łagodzące i wspomagające gojenie mikrourazów oraz nawilżający sok z aloesu. Pianka doskonale sprawdzi się w przypadku podrażnień po lekkich oparzeniach wywołanych zbyt długą ekspozycją słoneczną lub pobytem w solarium.Pianka do twarzy i ciała odbudowująco-naprawcza nawilża i regeneruje skórę po lekkich oparzeniach słonecznych i tych po solarium oraz wspomaga gojenie otarć naskórka i skaleczeń. Jest łatwa w aplikacji nawet na bardzo wrażliwe miejsca, przyjemnie i delikatnie chłodzi. Zawiera 10% stężenie d-pantenolu, sok z aloesu i inutec, dzięki czemu jednocześnie koi skórę, redukuje jej szorstkość i odbudowuje uszkodzony naskórek.

Kojąca pianka dla dzieci do twarzy i ciała zawiera 10% stężenie d-pantenolu, alantoinę i inutec. Została stworzona z myślą o wrażliwej i delikatnej skórze dziecka i polecana jest do całorocznej pielęgnacji. Ma wyjątkowo łagodną formułę, która nawilża i regeneruje skórę z objawami oparzeń słonecznych i termicznych oraz wspomaga gojenie otarć naskórka i drobnych skaleczeń. Dodatkowo łagodzi podrażnienia wywołane odparzeniami pod pieluszką.

