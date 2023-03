Ulubiony krem do twarzy kobiet po 60-tce w promocji Rossmanna za 13 zł! Wyprasuje zmarszczki i odmłodzi skórę niczym drogi kosmetyk. "Jest najlepszy"

Ulubiony krem do twarzy wśród kobiet po 60-tce w promocji Rossmanna

Promocje Rossmanna to doskonała okazja, aby kupić swoje ulubione kosmetyki w znacznie niższych cenach. Od lat jednym z faworytów kobiet po 60-tce jest krem do twarzy Ziaja Remodeling, który poprawia stan skóry, ujędrnia ją i odmładza. Jego kolagenowa receptura sprawia, że jest to kosmetyk przeznaczony do każdego rodzaju skóry dojrzałej. Zawiera substancje czynne stymulujące najważniejsze procesy odnowy skóry spowolnione z wiekiem oraz filtry UVA/UVB, które chronią przed działaniem wolnych rodników i zapobiegają fotostarzeniu. Krem do twarzy z Rossmann dla kobiet po 60-tce został wzbogacony o kwas hialuronowy i czerwono-złoty szafran, które poprawiają elastyczność cery oraz działają przeciwstarzeniowo. Krem do twarzy redukuje zmarszczki, modeluje owal twarzy i poprawia jędrność skóry. Co więcej - uszczelnia barierę naskórkową, dbając o odpowiednie nawilżenie i wyrównuje koloryt cery. W efekcie skóra jest pełna blasku, promienna i wygląda młodziej. Teraz krem Ziaja 60+ znalazł się w promocji Rossmann.

Krem Ziaja w promocji Rossmann za 13 zł, to faworyt kobiet

W promocji Rossmann krem Ziaja Remodeling 60+ kosztuje 13,99 zł. To fantastyczna okazja dla pań, które nie wyobrażają sobie pielęgnacji cery dojrzałej bez tego kosmetyku. Niektórzy uważają wręcz, że ten tani krem do twarzy dla kobiet po 60-tce dorównuje drogim kosmetykom z wyższej półki.

"Opinię piszę w imieniu teściowej. Jest bardzo zadowolona z tego kremu i porównywała z innymi droższymi. Ten jest najlepszy."

"Super produkt polecam bardzo skuteczny"

"Jestem alergiczką ,używam tego kremu od kilku lat. Jestem zadowolona!"

- czytamy opinie w sieci.

