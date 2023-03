Stylowa koszulka damska w zjawiskowej promocji Pepco. Ten fason kojarzy się z wiosną i kosztuje 30 zł. Pasuje do eleganckiej spódnicy i sportowych spodni

Nowe promocje w Pepco. Uniwersalna koszulka damska za jedyne 30 zł

Najnowsza oferta promocyjna Pepco to swoisty romans z modową klasyką. W promocji znajdziesz między innymi kultowe jeansy od znanych marek za jedyne 150 zł, a także kolekcję sportowej bielizny. Warto zwrócić swoją uwagę także na koszulką damską w stylu polo. W promocji Pepco kosztuje ona jedynie 30 zł i sprawdzi się na wiele okazji. Dostępna jest w szerokiej rozmiarówce od "S" do "XLLL". Co ważne, jest ona wykonana z bawełny, dzięki czemu skóra będzie w niej oddychać i sprawdzi się ona rewelacyjnie podczas wiosennych aktywności. Koszulka damska z promocji Pepco posiada wzór w delikatne prążki oraz kołnierzyk zdobiony dwoma guzikami. Ten rodzaj koszulki to jeden z modowych klasyków. Pasuje on zarówno do bardziej eleganckich stylizacji, na przykład z klasyczną, elegancką spódnicą, lub zestawiona z Twoimi ulubionymi, sportowymi spodniami. Koszulka damska polo z promocji Pepco może okazać się hitem sieci. W promocji znajdziesz również jeansową koszulę damską w cenie 70 zł, która rewelacyjnie będzie wyglądać zestawiona właśnie z koszulką polo.

i Autor: Materiały prasowe Pepco

