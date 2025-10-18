Uniqlo na zimę. Nowa, zimowa kolekcja z brytyjskim charakterem

“Tegoroczna kolekcja odświeża zimową garderobe w brytyjskim stylu, dodając stylizacjom lekkości i uniwersalnej zabawy formą. Oprócz charakterystycznych dla JW ANDERSON elementów, takich jak kurtki czy poncza, pojawiają się nowe, ciepłe kolory, np. w naszych kultowych jeansach i koszulach oxford.” komentuje projektant Jonathan Anderson.

Linia inspirowana brytyjskim stylem outdoorowym

Męska kurtka PUFFERTECH Utility Jacket czerpie inspiracje z kurtek myśliwskich. Z kolei męskie spodnie sztruksowe o szerokiej, zwężanej nogawce wyróżniają się kieszenią w stylu roboczym z przodu. Damskie ponczo jest wyjątkowo przyjemne w dotyku - można je nosić jako okrycie wierzchnie lub używać jako koc.

Harmonia funkcjonalności i designu

Damska, krótka kurtka wypełniona lekkim i ciepłym materiałem PUFFERTECH o wysokiej wydajności, ma skróconą długość, wpisując się w sezonowe trendy. Sweter z wełny jagnięcej w jodełkę w dwukolorowej odsłonie to model unisex, który może nosić każdy. Skarpetki HEATTECH - od lat cenione za kolorystykę i zabawne wzory, dostępne są w pięciu fasonach i dziesięciu wariantach kolorystycznych

i Autor: Uniqlo/ Materiały prasowe

i Autor: Uniqlo/ Materiały prasowe

i Autor: Uniqlo/ Materiały prasowe

i Autor: Uniqlo/ Materiały prasowe