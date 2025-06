UNIQLO ogłasza cztery nowe wzory koszulek charytatywnych z serii PEACE FOR ALL

Projekt PEACE FOR ALL obejmuje t-shirty z grafikami wyrażającymi pragnienie pokoju, stworzonymi przez przyjaciół UNIQLO, którzy wspierają ideę “działania na rzecz pokoju na świecie”.

Wśród nowych propozycji znalazł się wzór zaprojektowany przez Ichiro Suzuki, przedstawiający drzwi, do których ktoś puka. Jest to symbol radości z odkrywania pasji i gotowość do podejmowania wyzwań. T-shirt autorstwa Koji Yakusho zawiera scenę z filmu “Perfect Days”, za którą aktor otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora na Festiwalu Filmowym w Cannes, wraz z cytatem z filmu: “Next time is next time, now is now.” Dodatkowo, w odpowiedzi na pozytywne opinie klientów, przygotowano dwa nowe wzory ze stałych współprac, za którymi stoi firma Akamai Technologies oraz dyrektor kreatywny Kashiwa Sato.

O projekcie PEACE FOR ALL

Projekt PEACE FOR ALL, zainicjowany w czerwcu 2022 roku, obejmuje koszulki z grafikami wyrażającymi pragnienie pokoju, które są tworzone dobrowolnie przez osoby blisko związane z UNIQLO i wspierające “ideę działania z myślą o pokoju na świecie”. Cały dochód ze sprzedaży koszulek PEACE FOR ALL przekazywany jest międzynarodowym organizacjom humanitarnym. Sprzedano już ponad 6,6 miliona koszulek, co pozwoliło zebrać ponad 12,8 miliona USD* w formie darowizn (dane na styczeń 2025). Zebrane środki trafiają do trzech organizacji partnerskich, wspierając działania humanitarne w sytuacjach kryzysowych, chroniąc życie osób przesiedlonych na całym świecie oraz niosąc pomoc dzieciom dotkniętym konfliktami i innymi trudnymi okolicznościami.

i Autor: materiały prasowe Uniqlo