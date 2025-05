UNIQLO ogłasza kolejną współpracę z brytyjską projektantką Anyą Hindmarch

Wystarczą 4 czubate łyżki co 3 dni, aby ukryć siwe włosy bez farbowania. Ten napar to pogromca siwizny. Naturalny sposób na siwe włosy

“Jestem podekscytowana premierą UNIQLO x Anya Hindmarch T-SHIRT SHOP; to kolekcja T-shirtów na co dzień, które każdy powinien mieć w swojej szafie, przerobionych w moim charakterystycznym stylu. T-SHIRT SHOP obejmuje wszystkie różne kroje i produkty, łącząc to, co UNIQLO robi najlepiej, z zabawnym podejściem mojej marki.” - skomentowała współpracę Anya Hindmarch.

Kolekcja lub “system” pięciu T-shirtów o nazwach niczym kody

W kolekcji damskiej znalazły się cztery starannie zaprojektowane modele. Od tkaniny, przez długość rękawów, po dekolt – wszystko aby sprostać potrzebom klientów UNIQLO. Charakterystyczne, zygzakowate przeszycia wyróżniają model T1BOXY (Boxy T). T-shirt T2CLASSIC (SLub T) prezentuje zabawne detale w postaci szwów, a T3SLEEVELESS (Sleeveless T) wyróżnia element na prawym ramieniu oraz motyw oka na plecach. Ostatni produkt w damskiej kolekcji to tank top T4TANK z charakterystycznymi przeszyciami. Jedyny model z oferty dla dzieci to T-shirt z dekoltem typu crew neck o nazwie KT1EASY, w którym nie zabrakło zabawnych przeszyć i oka.

Saszetka idealna na podróże lub prezent

Charakterystyczne, kwadratowe saszetki dostępne w dwóch rozmiarach, łączą w sobie funkcjonalność i humor. Sprawdzą się idealnie podczas podróży, szczególnie, że z łatwością można prać je w pralce. Będą też idealnym opakowaniem na prezent do T-shirtów z kolekcji.

T1BOXY

Luźniejszy krój w stylu “boyfriend”, wykonany z wysokiej jakości bawełny. Nieco dłuższe i szersze rękawy. Idealny w zestawieniu z jeansami.

T2CLASSIC

Wykonany z lekkiej, miękkiej bawełny Slub. Dopasowany krój, krótsze rękawy i delikatnie większy dekolt. Doskonały zarówno na siłownię, jak i na co dzień.

T3SLEEVELESS

Luźny, bez rękawów. Idealny na ciepłe dni lub pod kurtkę/koszulę. Uszyty z lekkiej bawełny o gramaturze pomiędzy modelem Boxy i Classic.

T4TANK

Dopasowany krój z prążkowanej bawełny, z delikatnym, sportowym wycięciem na plecach. Idealny jako baza na siłownię, do spania lub na upalne dni.

KT1EASY

Prosta konstrukcja z zabawnymi detalami, stworzona z myślą o dzieciach. Model występuje w czterech kolorach.

Kwadratowa saszetka

Duże i małe saszetki łączą zabawę z praktycznością. Można je prać w pralce i są idealne do przechowywania t-shirtów lub innych przedmiotów.

i Autor: materiały prasowe UNIQLO

