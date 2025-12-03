UNIQLO wprowadza hafty Disney w ramach RE.UNIQLO STUDIO

RE.UNIQLO STUDIO, debiutujące w 2022 roku, oferuje w sklepach UNIQLO usługi naprawy, przeróbek i personalizacji odzieży. Oprócz szerokiej gamy dostępnych wzorów, marka wprowadza hafty inspirowane światem Disneya, dzięki którym klienci mogą przekształcić swoje ubrania w unikatowe projekty z kultowymi motywami. Usługa dostępna jest w lokalizacjach RE.UNIQLO STUDIO dla produktów UNIQLO nabytych wcześniej lub w dniu zakupu (z wyłączeniem kolekcji powstałych we współpracy z innymi projektantami i markami).

Rozszerzając ofertę personalizacji, UNIQLO pragnie celebrować kreatywność, radość i ponadczasową popularność Disneya, jednocześnie promując ideę zrównoważonego rozwoju i wydłużonego cyklu życia odzieży.

Informacje ogólne

Premiera: Czwartek 27 listopada 2025

Cena: 35 PLN

Kolekcja: Myszka Miki, Myszka Minnie, Kaczor Donald, Kaczka Daisy – w dwóch wersjach kolorystycznych oraz w formie konturów

Dostępność: RE.UNIQLO STUDIO w UNIQLO Wars Sawa Junior

