UNIQLO wprowadza hafty Disney w ramach RE.UNIQLO STUDIO

Japońska marka UNIQLO ogłasza premierę haftów z motywami Disneya w ramach usługi RE.UNIQLO STUDIO, umożliwiającej naprawę oraz personalizację ubrań. Z okazji urodzin Myszki Miki i Minnie, przypadających 27 listopada, klienci będą mogli nadać swoim ulubionym produktom UNIQLO wyjątkowy charakter, wybierając spośród ośmiu wzorów przedstawiających kultowe postacie Disneya: Myszkę Miki, Myszkę Minnie, Kaczora Donalda oraz Kaczkę Daisy.

RE.UNIQLO STUDIO, debiutujące w 2022 roku, oferuje w sklepach UNIQLO usługi naprawy, przeróbek i personalizacji odzieży. Oprócz szerokiej gamy dostępnych wzorów, marka wprowadza hafty inspirowane światem Disneya, dzięki którym klienci mogą przekształcić swoje ubrania w unikatowe projekty z kultowymi motywami. Usługa dostępna jest w lokalizacjach RE.UNIQLO STUDIO dla produktów UNIQLO nabytych wcześniej lub w dniu zakupu (z wyłączeniem kolekcji powstałych we współpracy z innymi projektantami i markami).

Rozszerzając ofertę personalizacji, UNIQLO pragnie celebrować kreatywność, radość i ponadczasową popularność Disneya, jednocześnie promując ideę zrównoważonego rozwoju i wydłużonego cyklu życia odzieży.

Informacje ogólne

  • Premiera: Czwartek 27 listopada 2025
  • Cena: 35 PLN
  • Kolekcja: Myszka Miki, Myszka Minnie, Kaczor Donald, Kaczka Daisy – w dwóch wersjach kolorystycznych oraz w formie konturów

Dostępność: RE.UNIQLO STUDIO w UNIQLO Wars Sawa Junior

