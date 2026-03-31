UNIQLO wprowadza pierwszą, kapsułową kolekcję premium z lnu

Wysokiej jakości, lniane koszule UNIQLO premium

Charakteryzująca się gładką fakturą i subtelnym połyskiem koszula Premium Linen Shirt zapewnia maksymalny komfort noszenia, który idealnie sprawdzi się w wiosenno-letnim sezonie. Nowością jest koszula typu skipper o pudełkowym kroju, idealna do lekkich, casualowych stylizacji. Kolekcję uzupełniają szorty Linen Blend Easy Shorts - miękkie i wygodne, wykonane z mieszanki lnu i wiskozy, stanowią nową propozycję letnich zestawów.

UNIQLO : C kapsułowa kolekcja premium z lnu

Oprócz podstawowej oferty, UNIQLO : C prezentuje specjalną, kapsułową kolekcję wykonaną w 100% z lnu premium. Dopasowane damskie marynarki, emanujące wyrafinowaną elegancją, pozwalają stworzyć kompletną stylizację za pomocą jednego elementu. Marynarkę można również nosić jako element trzyczęściowego zestawu - z kamizelką i spodniami wykonanymi z tego samego materiału. Męska kurtka koszulowa inspirowana odzieżą roboczą jest lekka i wygodna. Lniane spodnie o prostej, lekko zwężanej nogawce łączą design z komfortem.

Szczegóły kolekcji:

Premiera: 27.03.2026.

Dostępność: Flagowe sklepy oraz online na uniqlo.com.

Kolekcja: 3 produkty damskie oraz 3 produkty męskie.

Clare Waight Keller

Urodzona w Wielkiej Brytanii, projektantka Clare Waight Keller pracowała dla wielu czołowych domów mody. Pełniła funkcję dyrektorki kreatywnej jednych z najbardziej znanych luksusowych marek w Londynie i Paryżu, gdzie odpowiadała za kolekcje ready-to-wear oraz haute couture. W 2018 roku otrzymała nagrodę Womenswear Designer of the Year podczas British Fashion Awards. Została również uznana za jedną z najbardziej wpływowych osób 2019 roku w rankingu TIME 100 magazynu TIME. We wrześniu 2024 roku objęła stanowisko dyrektorki kreatywnej w UNIQLO.

Cate Blanchett

Urodzona w Melbourne w Australii. Cate Blanchett to światowej sławy aktorka i producentka. W jej bogatym dorobku filmowym znajdują się m.in. Elizabeth, Blue Jasmine, Carol oraz Tár. Absolwentka National Institute of Dramatic Art rozpoczęła wielokrotnie nagradzaną karierę teatralną w Australii, a następnie pełniła funkcję współdyrektorki artystycznej największej australijskiej instytucji sztuk performatywnych – Sydney Theatre Company. Oprócz działalności artystycznej, jest aktywną działaczką humanitarną oraz zaangażowaną rzeczniczką działań na rzecz klimatu.

Roger Federer

Pochodzi z Bazylei w Szwajcarii. Na kortach ATP Tour zadebiutował w 1998 roku. W 2004 roku został liderem światowego rankingu i utrzymywał pierwszą pozycję przez rekordowe 237 kolejnych tygodni. Zdobył 20 tytułów wielkoszlemowych, w tym rekordową liczbę ośmiu zwycięstw w singlu mężczyzn na Wimbledonie.

Federer pozostaje jedną z najbardziej wpływowych postaci w świecie sportu - zarówno na korcie, jak i poza nim. Poprzez swoją fundację Roger Federer Foundation, angażuje się w rozwój dostępu do wczesnej edukacji dla dzieci z mniej uprzywilejowanych środowisk na całym świecie.

i Autor: Uniqlo/ Materiały prasowe