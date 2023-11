Urodowe trendy na zimę. Jak uzyskać efekt glass skin?

Najlepsze kosmetyczne oferty na Black Friday. Co przygotowały sklepy i marki? Black Friday 2023

Perfekcyjnie gładka, świetlista, bez widocznych porów czy zaskórników – tak najkrócej można opisać „glass skin” – trend, który od dawna jest marzeniem Azjatek a od kilku lat – jest obiektem westchnień dziewczyn i kobiet w Polsce. Aby osiągnąć ten efekt, skóra musi być optymalnie nawilżona, wygładzona (lub nawet zliftingowana), a potem subtelnie rozjaśniona. Ten rezultat można pogłębić odpowiednim makijażem – rozświetlacz w płynie sprawdzi się tu doskonale. Ale uwaga: glass skin to maksymalnie naturalny wygląd – skóra powinna wyglądać jak naga. Jakby mówiła: jestem taka lśniąca i gładka jak szkło z natury!

My podpowiadamy jak tej Naturze odrobinę pomóc.

PRODUKT: SESDERMA FILLDERMA One Krem wypełniający zmarszczki

DLACZEGO? Stosowanie Fillderma poprawia napięcie i nawilżenie skóry oraz sprawia, że zmarszczki stają się mniej widoczne. Kwas hialuronowy o wysokiej masie cząsteczkowej, zawarty w Fillderma, zapobiega utracie wody oraz tworzy na skórze nawilżającą warstwę ochronną. Kwas hialuronowy o niskiej masie cząsteczkowej, dzięki nanosomom, dociera do głębszych warstw skóry, zwiększając jej elastyczność i jędrność. Wyciąg z czarnej herbaty zapobiega degradacji włókien kolagenowych i elastynowych, ekstrakt z wąkrotki azjatyckiej działa przeciwzapalne, stymuluje syntezę kolagenu. Mocznik intensywnie nawilża, kolagen stymuluje syntezę kolagenu. Niacynamid działa antyoksydacyjnie, rozjaśnia przebarwienia, wyrównuje koloryt skóry oraz wzmacnia barierę ochronną skóry. Natomiast peptydy mimetyczne zwiększają gęstość skóry, działają przeciwstarzeniowo. Słowem to cudo robi idealną bazę do „glass skin”.

PRODUKT: EISENBERG Paris The Eye Serum

DLACZEGO? Delikatna, choć silna formuła żelowego serum walczy z przedwczesnym starzeniem się skóry. Kontur oczu staje się napięty, odświeżony i odmłodzony. Gładziutki!

PRODUKT: Medilâge Anti âge

DLACZEGO? Medilâge Anti âge to formuła łącząca dwa opatentowane składniki. AstaPure®Arava i TetraSOD® radykalnie wpływają na zmniejszenie liczby zmarszczek oraz poprawiają nawilżenie i elastyczność skóry. A taka skóra odbija światło i promienieje nawet bez grama makijażu.

PRODUKT: NUXE BODY Rêve de Thé Rewitalizujące mleczko nawilżające 24h

DLACZEGO? Mocno nawilżająca i rewitalizująca linia NUXE BODY Rêve de Thé, zapewnia ciału i zmysłom kompleksową, wielowymiarową pielęgnację. Efekt nawilżenia* oraz zniewalający zapach zielonej herbaty zamknięte w ultrazmysłowej konsystencji, udoskonalają wygląd skóry, nadając jej idealną gładkość. Bo kto powiedział, że glass skin dotyczy tylko twarzy?

PRODUKT: Zo Skin Health Exfoliating Polish

DLACZEGO? Preparat złuszczający, którego formułę tworzą starannie dobrane składniki aktywne: drobne kryształki tlenku magnezu, które umożliwiają kontrolowane, delikatne złuszczanie, przeciwbakteryjny olejek z drzewa herbacianego oraz ester witaminy C, rozjaśniający i wyrównujący koloryt skóry. Masaż wykonywany przy rozprowadzaniu peelingu powoduje usuwanie martwych komórek, co przyspiesza odnowę naskórka. Regularne stosowanie Exfoliating Polish utrzymuje skórę czystą, gładką i pobudza w niej procesy odnowy. Stabilna pochodna witaminy C działa antyoksydacyjnie i chroni przed powstawaniem przebarwień. Dzięki temu skóra jest bardziej promienna o jednolitym kolorycie już po pierwszych zastosowaniach peelingu. Wystarczy odrobina kremu i rozświetlacza i wyglądasz jak porcelanowa laleczka.

PRODUKT: NUXE Merveillance LIFT Glow rozświetlający krem nawilżający

DLACZEGO? Delikatnie rozświetla, nawilża, koryguje i upiększa skórę, a rozpływająca się konsystencja natychmiast dodaje cerze nieziemsko naturalnego blasku.

